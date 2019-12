BelaÃ¯d Ã  Alger : Â«Le vote, seule solution pour sortir de la criseÂ»

A la manière des candidats américains lors des campagnes électorales, effectuant des ‘‘va et vient’’ sur une estrade placée en forme de croix, Abdelaziz Belaïd a insisté lors de son dernier meeting populaire des présidentielles du 12 décembre prochain, organisé à la salle Harcha d’Alger, sur l’importance de ce rendez-vous électoral pour sortir l’Algérie de sa crise politico-économique et appelé le peuple algérien à « prendre ses responsabilités » et à accomplir son « devoir ». «Le vote est la seule solution pour barrer la route à tous ceux qui veulent et souhaitent la destruction de la nation algérienne», a-t-il estimé. Il a mis en garde à cette occasion contre certaines parties qui guettent l’Algérie à travers des pratiques qui ont pour but « d’arrêter » son train de développement et sa stabilité. « Les élections sont la seule solution pour parvenir à la stabilité politique et bâtir une économie forte », a-t-il martelé.

Devant une salle comble qui scandait ‘‘Belaïd président’’, le président du Front El Moustakbel a promis de trouver des solutions « efficaces » aux problèmes et à la crise politico-économique que traverse le pays, et s’est engagé à la révision de la Constitution en prenant le soin, a-t-il précisé, d’impliquer le peuple et de n’exclure aucune partie. « Une constitution qui sera taillée sur mesure au service de tous les Algériens. Il faut ouvrir le dialogue entre toutes les franges de la société afin d’éradiquer les mines politiques qui guettent notre pays et édifier un Etat fort de ses hommes », a-t-il noté, en insistant encore une fois sur le dialogue. Il dira également que la prochaine étape consiste à mettre en place des institutions «fortes» dotées de pouvoirs « réels » et non gérées par une administration dont le seul souci et de « mettre les bâtons dans les roues des véritables » défenseurs d’une Algérie « nouvelle » et « développée ».

Au chapitre du tourisme, le plus jeune candidat du prochain scrutin ambitionne de réaliser pas moins de 1.000 villages touristiques aux normes internationales, faisant remarquer que notre pays dispose de 54.000 hectares qui pourront être dédiés au secteur du tourisme, une manière, selon lui, de « relancer » l’activité touristique. Evoquant la communauté algérienne à l’étranger, Belaïd a souligné que l’Etat doit « encourager » notre diaspora pour qu’elle « participe » au développement de l’Algérie en lui accordant des « facilités ». « Nous avons des scientifiques, des chercheurs, des investisseurs et des hommes d’affaires. Les émigrés qui veulent contribuer à l’édification d’un Etat fort souffrent malheureusement du deux poids, deux mesures imposé par le système en place », a-t-il déploré. Et d’enchaîner : « On doit ouvrir les portes de l’investissement à notre communauté et lui permettre de déployer tout son savoir-faire et expérience dans le domaine économique. Nos ambassades et nos consulats n’accomplissent pas leur tâche et ne font pas leur travail vis-à-vis de nos concitoyens à l’étranger, car une grande partie de nos ambassadeurs sont d’anciens ministres envoyés pour passer du bon temps. Normalement, ils doivent être les premiers défenseurs de notre économie et les premiers promoteurs de nos produits de par le monde ».

Belaïd s’engage par ailleurs à bannir l’article 51 de la Constitution, qui interdit aux personnes qui possèdent la double nationalité d’accéder aux postes de responsabilité. « C’est une loi injuste qui barre la route à de nombreuses compétences », a-t-il regretté. Le président du Front El Moustakbel a promis également de combattre les corrompus et d’éliminer la bureaucratie et toute sorte de corruption.

Mohamed Mendaci