Benflis Ã  Batna et Ã  Khenchela : Â«Lâ€™ANP a sauvÃ© lâ€™Ã©tat novembristeÂ»

De notre envoyé spécial : Sami Kaidi

À quelques heures de la fin officielle de la campagne électorale, le candidat à la magistrature suprême, Ali Benflis, a poursuivi, hier, son marathon en se rendant à Batna, où il a animé un meeting au niveau du complexe sportif du 1er-Novembre de la capitale des Aurès, dont il est, d’ailleurs, originaire, ce qui explique d’ailleurs la forte affluence.

Avant de prendre la parole, le journaliste et producteur de télévision, Souleymane Bekhlili, s’est avancé pour réitérer son soutien à la candidature de Benflis et exprimé sa joie d’être présent dans cette «région emblématique» de l’Est du pays. «Je suis particulièrement touché d’être à Batna, à quelques kilomètres seulement du lieu du déclenchement de la glorieuse Révolution de Novembre 1954», a-t-il souligné, avant de donner la parole au président de ‘‘Talaie El Hourriyet’’. Ce dernier a commencé, tout ému qu’il était, par rendre un vibrant hommage à l’un des héros de la Révolution algérienne, Mustapha Ben-Boulaïd en l’occurrence, et affirmé que l’école ‘‘benboulaïdienne’’est une « académie » du nationalisme et un « hymne » au sacrifice suprême pour la patrie.

Poursuivant ses propos, il a indiqué avoir alerté « très rapidement » sur le fait que des forces extraconstitutionnelles, avec la « complicité de puissances étrangères », ont voulu s’attaquer à l’État national novembriste. « Toutefois, et par la grâce de l’ANP, l’Algérie a été sauvée des griffes de ce plan diabolique », s’est-il félicité, affirmant que l’ANP a accompagné le peuple, « mis hors d’état de nuire » la bande et ses « relais » et « claqué la porte » au nez de l’ingérence étrangère. Estimant que la politique est « avant tout » des idées, il a soutenu avoir été « nourri » aux idéaux de l’école ‘‘badissienne’’ et assuré « avoir les solutions » pour sortir le pays de la situation actuelle. «Je suis venu à la rencontre du peuple algérien avec un programme complet, qui passe par un partage du pouvoir exécutif pour que notre pays ne connaisse plus de présidents pharaoniques», a-t-il souligné en indiquant, au passage, que l’élection présidentielle du 12 décembre prochain demeure « l’unique » solution de sortie de crise.

A ce propos, il a annoncé qu'il compte, si le peuple algérien lui accordait sa confiance, rendre « régulièrement » comptables les ministres devant les parlementaires et instaurer un « statut » pour l’opposition pour qu’elle puisse avoir un « droit de regard » sur l’activité des pouvoirs publics. « C’est par le dialogue et la promotion des saines compétences que l’on pourra construire une puissance », a-t-il estimé.

Sur un autre registre, Benflis a abordé le volet économique de son programme qui consiste à instaurer une économie de marché sociale « loin » de toutes formes de capitalisme sauvage, pour « protéger » les nécessiteux et «partager équitablement » la richesse nationale.

« Si le peuple accepte que je devienne son serviteur, j’ouvrirai immédiatement le dossier des faibles revenus pour y remédier en fonction de ce qui reste dans les caisses », a-t-il promis, faisant part, de nouveau, de sa volonté d’instaurer une pension au profit des femmes au foyer.

Dans ce même contexte, il a exprimé sa volonté de rouvrir le dossier des bénéficiaires de l’ANSEJ, qui n’ont pas joui d’un suivi des pouvoirs publics et de mettre en place un fichier national des ayants droit au logement social.

« La numérisation est essentielle pour combattre avec efficacité la bureaucratie », a relevé le président de ‘‘Talaie El Hourriyet’’, pour ensuite s'adresser à la communauté algérienne établie à l'étranger en réitérant à leur égard son estime. « Vous êtes des Algériens à part entière, je n'accepterai aucune différence entre les enfants de mon pays », a-t-il fini par lâcher.

S. K.