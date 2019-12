Tebboune Ã  El-Bayadh : pour une politique de dÃ©senclavement

De notre envoyé spécial : Karim Aoudia

Pour son avant-dernier meeting, qu'il a animé hier à El-Bayadh, le candidat indépendant, Abdelmadjid Tebboune, a eu droit à un accueil triomphal Face à une assistance nombreuse que la salle polyvalente du chef-lieu de la wilaya avait du mal à contenir, le prétendant à la magistrature suprême s'est difficilement frayé un chemin pour accéder sur la scène et entamer son discours. Il évoque d'emblée la situation peu loisible dans laquelle évolue la wilaya d'El Bayadh, confrontée des années durant, dit-il, à l'enclavement et au dénuement. «Je sais que la jeunesse d'El Bayadh est marginalisée, elle souffre d'un chômage endémique», enchaîne-t-il avant de mettre en relief ce que son programme électoral prévoit pour cette wilaya en termes notamment d'activation des mécanismes du développement local et de prise en charge des attentes des citoyens. Il s'engage à la mise en œuvre d'un programme d'investissement exploitant le potentiel d'El Bayadh, promettant de prioriser la jeunesse en termes d'accès à l'emploi. «Résoudre la question du chômage est une priorité, et l'heure a grandement sonné de remettre le flambeau à la jeunesse», a-t-il clamé sous un tonnerre d'applaudissements de la part d'une assistance scandant de vive voix «Tebboune président» où encore «Djeich-chaab, maak ya Tebboune». «Je vous promets un investissement créateur de richesses et d'emploi», a-t-il indiqué mettant l'accent sur la nécessité d'industrialiser la région et de promouvoir son potentiel agricole. M. Tebboune s'est engagé en outre à rénover le réseau routier à El Bayadh et d'ouvrir une ligne ferroviaire qui sera, dit-il, d'un impact positif en termes de désenclavement. Se disant très imprégné des contraintes de la région, il promet en outre de résoudre tous les contentieux en suspens, à l'exemple de celui de l'entreprise du bâtiment Sobati.

Le candidat invite la population d'El Bayadh à une participation massive au prochain scrutin. «Un nouvelle Algérie sera née au lendemain de la présidentielle où il ne sera plus question de mépris, d'exclusion ou de marginalisation», a tonné M. Tebboune. Une nouvelle République, poursuit-il, qui consacre à la fois le changement et la rupture définitive avec celle du gonflage des pneus», a t-il conclu en faisant allusion à l'ampleur de la prédation révélée à la faveur du procès qu'abrite le tribunal de Sidi M'hamed traitant des faits de corruption dans la filière automobile.

