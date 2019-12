Eclairage : Lâ€™Ã©preuve

La vulnérabilité de l'économie algérienne s’explique, on le sait, par sa dépendance excessive aux hydrocarbures qui représentent 97%, sinon un peu plus, des exportations du pays, près de la moitié de son PIB et 60% de ses recettes budgétaires de l’État. Ces chiffres traduisent toutes les difficultés à opérer la transition vers un modèle de croissance plutôt soutenu par la productivité et la diversité des activités économiques. Et, à l’évidence, c’est l’inanité d'un tel modèle basé exclusivement sur la rente pétrolière et donc logiquement réceptif aux moindres fluctuations du baril, qui a versé le pays dans une situation financière aujourd’hui préoccupante. En conséquence, cette dépendance accrue des hydrocarbures a fait que le pays éprouve du mal à se remettre de l’effondrement des cours de l’or noir et, à diversifier son économie. Si jusqu’en 2014, les ressources considérables générées de la manne pétrolière ont permis à l’État de faire face à ses multiples et innombrables dépenses sociales, notamment la situation au cours de ces cinq dernières années n’est plus dans cette conjoncture d’aisance financière et ne permet pas, par conséquent de persévérer dans le même rythme. Aussi, le pays devra faire face à des défis énergétiques qui impacteraient sensiblement ses capacités à l’export, et donc, ses recettes des hydrocarbures, en particulier, pour le gaz dont la consommation interne croît considérablement d’année en année. Le constat est que, la situation économique du pays est très difficile et qu’aucune alternative à la rente pétrolière n’est faisable pour le moment. Certes, les revenus du pétrole demeurent indispensables au fonctionnement de l’économie et le resteront encore pour très longtemps encore mais en parallèle, la transition devra se préparer sans attendre. Une perspective qui comporte des défis majeurs et que les autorités doivent impérativement relever dans le cadre de la stratégie de diversification préconisée. Une démarche qui exige toutefois des politiques résolues et un engagement courageux pour aller vers des réformes structurelles profondes, et à tous les niveaux des segments économiques. Ces mêmes défis commandent une action concrète pour bâtir une économie compétitive, émergente et diversifiée sur des fondements nouveaux d’autant plus que, les prévisions d’experts laissent entrevoir que, les années à venir, jusqu’en 2025 du moins, seront très difficiles pour l'Algérie et que seule une solution rapide de la crise politique actuelle permettrait de préparer le terrain à une réforme sérieuse et sereine de notre économie. Et c’est justement à ce niveau que réside la véritable épreuve pour le futur Président de la République.

D. Akila