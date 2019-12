Emploi et sÃ©curitÃ© sociale : Les spÃ©cialistes pointent du doigt le dÃ©sÃ©quilibre

Le directeur du Laboratoire sociologique de management a relevé, hier, le déséquilibre entre l’emploi et la sécurité sociale et appelé à moderniser la vision de la sécurité sociale pour qu’elle soit au service de l’employeur.

A l’occasion de l’organisation de la deuxième édition de la rencontre nationale scientifique sur l’emploi et la sécurité sociale organisée à l’Université Alger 2, le Dr El Hachemi Mokrani a rappelé l’évolution de la politique de l’emploi et de la sécurité sociale depuis l’Indépendance et pointé du doigt le manque de main-d’œuvre après 1962.

Pour l’intervenant, la politique de l’emploi et du travail a changé dans les années 1980 avec l’ouverture au profit du secteur privé de l’économie et du commerce. «Heureusement que l’Etat a cédé la main au secteur privé qui a absorbé un taux important du chômage dans le pays, ce qui a renforcé la production à l’échelle nationale», s’est-il félicité.

Dans ce cadre, le Dr Mokrani a énuméré un nombre «d’inconvenants» de la politique actuelle de l’emploi qui a un contenu vide, et a affirmé que cette vision a des répercussions limitées dans la mesure où des postes d’emploi ont été créés temporairement, dans une allusion faite aux entrepreneurs qui ont échoué après avoir bénéficié de crédits bancaires de l’ANSEJ.

Le même responsable a appelé par ailleurs à mettre le paquet quant à la politique de l’emploi et la sécurité sociale, tout en encourageant la production de l’économie dans les différents secteurs, au lieu de «se limiter» à la rente pétrolière et aux services virtuels qui sont avant tout «complémentaires» de la production. «C’est l’investissement de la production qui assure l’emploi à long terme», a-t-il souligné.

Lors de cette journée, plusieurs thématiques ont été évoquées, dont la sécurité sociale et l’organisation du marché du travail en Algérie, la crise de la Caisse des retraites, la performance de la politique de l’emploi ou encore les répercussions de la politique de l’emploi sur le développement durable en Algérie et le microcrédit comme mécanisme pour le renforcement de l’emploi adéquat et l’absorption du chômage.

Hichem Hamza