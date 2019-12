BaccalaurÃ©at professionnel : Le dossier examinÃ© demain

«Fin prêt, le dossier du baccalauréat professionnel sera présenté au Premier ministre lundi prochain», c’est ce qu’a affirmé le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Dada Moussa Belkhir. S’exprimant dans un point de presse, en marge de la conférence nationale des universités, il dira que son département s'attelle au lancement du baccalauréat professionnel dès la prochaine rentrée sociale, et ce, après l'approbation de cet ambitieux projet par le gouvernement. Il a rappelé, dans ce sillage, qu’une commission interministérielle chargée d'examiner le dossier du lancement du baccalauréat professionnel a été installée en septembre dernier avec pour objectif de rendre le cursus professionnel plus attractif pour les élèves et leurs parents. La même commission a, également, arrêté les critères et conditions permettant à ces bacheliers d’accéder aux établissements de formation supérieure, en vue du perfectionnement de leur niveau de formation et leur permettre de suivre un enseignement professionnel supérieur. «Le Bac professionnel aura le même niveau que le baccalauréat général», a assuré le ministre, avant d’ajouter que ce diplôme offrira la possibilité aux lauréats de poursuivre leur cursus dans l'enseignement supérieur dans le cadre du système LMD. S. B. C.