UniversitÃ©s-intelligence artificielle : Vers lâ€™Ã©laboration dâ€™une stratÃ©gie nationale

Recourir à l'intelligence artificielle pour faire face aux défis numériques. Tel est le nouvel enjeu auquel doivent faire face les universités algériennes, pour être au diapason des dernières innovations technologiques qui offrent de réelles opportunités de développement durable.

S’inscrivant dans cette perspective, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Tayeb Bouzid, a déclaré, hier, que son département «est en phase de préparer une stratégie nationale d’intelligence artificielle afin de relever les défis imposés par le développement durable, à la lumière des transformations numériques en cours». Présidant les travaux de la conférence nationale des universités, en présence du ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, M. Bouzid a indiqué qu’il est devenu nécessaire de préparer une stratégie nationale d'intelligence artificielle, qui se concentre principalement sur le renforcement des capacités nationales dans différents domaines, notamment l’éducation, la formation, et la recherche scientifique et développement.

«Le programme, que le secteur entend lancer dans un futur proche, constituera le principal incubateur de cette stratégie, dont la production permettra d'accompagner les différents secteurs économiques et sociaux dans leurs efforts pour faire face aux défis posés par le processus de développement durable», a-t-il dit. Le ministre a évoqué, dans ce sens, les défis auxquels est confronté le système d'enseignement supérieur, soulignant que ces défis vont s'intensifier au cours des prochaines années, ce qui nécessite de travailler en étroite collaboration avec la famille universitaire et scientifique afin de développer une vision de réforme intégrée capable d’impulser une nouvelle dynamique dans le domaine de la formation des compétences hautement qualifiées. Poursuivant ses propos, Tayeb Bouzid s’est longuement exprimé sur un sujet consacré à « l’université de demain ». Dans ce contexte, il a révélé que son secteur œuvre à la création de «l’agence nationale indépendante chargée de la qualité et des agréments» conformément aux exigences des modèles internationaux les plus performants à cet égard. Cette agence aura pour mission de sélectionner les entreprises et accompagner les projets innovants dans le domaine technologique. L'accréditation sera accordée à celui qui pourra assurer une qualité supérieure en termes de cohérence pédagogique, scientifique, financière et régionale, ainsi que l'amélioration de la visibilité de l'organisation au niveau régional et international. Par ailleurs, M. Bouzid a mis en avant les difficultés rencontrées par les titulaires du doctorat pour obtenir un poste de travail, ainsi que l'incapacité des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique à absorber à eux seuls tous les diplômés. Dans ce contexte, M. Bouzid a insisté sur la nécessité d'accélérer le développement d'un cadre juridique permettant d’intégrer les titulaires de doctorat au niveau des institutions économiques,. Dans cette perspective, le ministre a souligné la nécessité d'accélérer le développement de mécanismes permettant la préparation d'une thèse de doctorat dans le domaine professionnel.



Les étudiants appelés à aller voter en masse



Par ailleurs, le ministre a appelé l’ensemble des étudiants algériens à participer activement à la prochaine élection présidentielle. Une occasion, pour eux, de marquer leur engagement politique et citoyen et contribuer ainsi à l’émergence d’une nouvelle république. S’exprimant dans un point de presse, en marge de la conférence nationale des universités, il a souligné l’importance de ce rendez-vous électoral. «Nous nous devons tous d’œuvrer à sa réussite pour préserver la stabilité et la sécurité du pays», a-t-il souligné. Le ministre a, dans ce sens, mis en relief la nécessité d'élire démocratiquement et dans la transparence «un nouveau président pour une Algérie prospère». Tayeb Bouzid a cependant noté qu’il est contre l'utilisation de l'université comme un espace dédié à la campagne électorale, ou un espace favorisant un candidat sur un autre ou un parti sur un autre. Pour lui, «l'université doit être neutre».

Sarah Benali Cherif