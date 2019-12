Concours de la meilleure dramaturgie en amazigh : Lancement du prix Â«Mohia dâ€™orÂ»

Le prix Mohia d’or de la meilleure dramaturgie en tamazight sera lancé aujourd’hui à l’occasion de l’hommage qui sera rendu au célèbre dramaturge Mohia, de son vrai nom Mohia Abdellah, disparu il y a de cela 15 ans, a annoncé dans un communiqué la direction de la culture de la wilaya de Tizi-Ouzou. Le prix Mohia d’Or de la meilleure dramaturgie en tamazight, ouvert à tous les auteurs dramatiques en langue amazighe au niveau national, est un concours institué en 2014 par la direction de la culture de la wilaya de Tizi-Ouzou en collaboration avec l’APW de Tizi-Ouzou, le théâtre régional Kateb-Yacine de Tizi-Ouzou et l’association Mouloud-Feraoun. En 2018, le ministère de la culture a institutionnalisé ce concours pour la promotion de la pratique théâtrale et l’encouragement des jeunes à la création artistique et à l’écriture dramatique en tamazight. Mettre en relief l'œuvre de Mohia, la Promotion de la pratique théâtrale et l’encouragement des jeunes à la création artistique en général et à l’écriture dramatique ainsi qu’à la production théâtrale en particulier et la promotion de la langue amazighe sont là les principaux objectifs de ce concours. La date limite de dépôt des textes est fixée au 27 mars 2020, Journée internationale du théâtre, et la cérémonie de remise du prix est prévue dans le cadre de la célébration du 20 Avril 2020, a-t-on fait savoir dans le règlement intérieur de ce concours. Selon ce même règlement, une commission de lecture préalable siègera pour la sélection des textes qui répondent aux conditions techniques et graphiques du texte ainsi que la certification de la paternité de l’œuvre originale. Le texte sera soumis, après, à un jury artistique et littéraire, et un seul texte sera retenu et primé comme suit : Mohia d’Or (500.000,00 DA). L’auteur de l’œuvre primé s’engage à céder l’exclusivité de son texte pour une durée de 05 années pour d’éventuelles exploitations théâtrales. Un prix d’encouragement de 100.000 DA sera décerné en guise de soutien à l’écriture en tamazight, et un éventuel encadrement est prévu, selon le même règlement, composé de 15 articles. L’hommage qui lui sera rendu aujourd’hui sera marqué, la matinée, par une cérémonie de dépôt d’’une gerbe de fleurs par la direction de la culture en collaboration avec l’APC d’Iboudrarene, au niveau de son village natal At Eurbah, dans la commune d’Iboudrarene, une quarantaine de kilomètres au sud-est du chef-lieu de wilaya de Tizi-Ouzou, et la présentation, au début de l’après midi, de la pièce théâtrale intitulée «sin nni», produite par la coopérative Machahu d’Iferhounene, au théâtre régional Kateb-Yacine.

Feu Abdellah Mohia, connu sous les noms de Mohia ou Mohand Ouyahia, est né le 1er novembre 1950, dans la région d’Azazga. Il est dramaturge, conteur, parolier et poète. Grande figure du théâtre

algérien d’expression amazighe, Mohia enregistrait ses productions sur des supports audio (les cassettes). Il a consacré toute sa vie à traduire et à adapter des poèmes, des chansons et des œuvres théâtrales universelles telles que «En attendant Godot», de Samuel Beckett, «le ressuscité» (Mohand Ouchaâbane), du célèbre écrivain chinois Lu Xun, «la jarre» (Tachbailit) de Pirandello. «Tartuffe» de Molière et «Ubu Roi» d’Alfred Jarry sont aussi adaptés en 1984 sous les titres respectifs de «Si Partuf» et «Caybibi». Suivirent «Médecin malgré lui» de Molière, «En attendant Godot» de Samuel Beckett, sous les titres «Si Lahlu» et «AmWin Yettrajun Rabbi», «Entre les émigrés » de Mrozeck sous le tire «Sin Nni» puis vint le tour de quatre autres productions phares de Mohia : «Si nistri» adaptation de la pièce « la farce de maître patelin» composée au XIIIe siècle par un inconnu, «Les fourberies de Scapin» et le «Malade imaginaire» de Molière et «Knock» de Jules Romain, qui sont restées au stade de manuscrits. Mohia a tiré sa révérence en décembre 2004, dans une clinique parisienne après une longue maladie.

Bel. Adrar