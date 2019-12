ThÃ©Ã¢tre National Mahieddine-Bachtarzi : Rahine, de Chawki Bouzid, sur les planches

«Rahine», nouvelle pièce produite par le théâtre régional de Batna, a été présentée au public algérois sur les planches du prestigieux théâtre national Mahieddine-Bachtarzi.

Mise en scène par Chawki Bouzid sur un texte de Mohamed Bouiche, cette nouvelle production, qui s’inscrit dans le registre de l’année en cours, relate le conflit entre les peuples et les institutions politiques mettant en exergue la vision de ces des dernières sur l’influence de l’opinion publique. Ainsi et dans la perspective d’annoncer la date de production, une conférence de presse a été organisée au niveau du TNA. Animée par son metteur en scène, aux côtés du staff, cette rencontre a été une occasion propice pour réitérer son appel à la tutelle afin d’aider les productions théâtrales, soulignant la nécessité de faire une étude budgétaire sur chaque production jugeant que certaines nécessitent des investissements colossaux. «Je crois que la tutelle est en train d’improviser sur les budgets. il faut étudier ce qui se passe sur le terrain», a-t-il annoncé. «C’est un spectacle qui dit haut et fort qu’il faut cesser… cesser cette main de fer et ce contrôle par excellence du citoyen», dira Chawki Bouzid. «Que le citoyen soit libre… c’est un Etat de droit, c’est une nation», a-t-il encore lancé. Répondant à une question du quotidien El Moudjahid relative au choix du timing pour la production de cette œuvre, surtout avec la conjoncture actuelle du pays, le metteur en scène affirme : «Je n’ai rien choisi, je ne fais pas partie de ces artistes qui sautent sur l’occasion ; je n’ai fait que choisir et respecter le programme du TNA. si vous pensez que j’ai monté mon spectacle pour dire à mon public ‘’je suis un hirakiste’’ non…» et d’ajouter : «Tout le monde me connait, j’ai déjà monté des spectacles où j’étais censuré.» Par ailleurs, Chawki Bouzid a dévoilé sa participation avec «Rahine» à la prochaine édition du FNTP et sa tournée nationale ainsi qu’une prochaine participation au festival du théâtre arabe du 10 au 16 janvier en Jordanie.

S. O.