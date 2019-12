Etablissement Arts et culture de la wilaya dâ€™Alger : RÃ©affirmer sa fidÃ©litÃ© aux martyrs

Fidèle, comme à l’accoutumée, aux commémorations historiques, la bibliothèque multimédia Agha, de l’établissement Arts et culture de la wilaya d’Alger, organise, depuis le 3 du mois en cours, une exposition regroupant des photos et des articles des manifestations du 11 décembre 1960.

En effet, la date des manifestations du 11 décembre 1960 constituait une halte pour le peuple algérien afin de consacrer la fidélité aux martyrs et poursuivre la lutte. Pour commémorer la 59e anniversaire de cette date historique, la directrice de la bibliothèque multimédia Agha, de l’établissement Arts et culture de la wilaya d’Alger, Mme Radia Chekired, a organisé une exposition qui regroupe des photos et des articles publiés à cette époque. Dans une déclaration à El Moudjahid, Mme Chekired a estimé que «cet évènement est un rendez-vous important pour le peuple algérien afin de réaffirmer sa fidélité aux martyrs et poursuivre la lutte». «Une date historique marquée par le peuple algérien pour afficher sa détermination à poursuivre la volonté des chouhada et des moudjahidine à travers l’histoire riche en épopées», a-t-elle ajouté. Pour ce faire, la première responsable de la bibliothèque multimédia Agha, de l’établissement Arts et culture de la wilaya d’Alger, a indiqué que «les enfants adhérents ont, eux aussi, participé à cette exposition à travers des travaux manuels qu’ils ont réalisés». L’objectif, dira Mme Chekired, «est d’inculquer l’histoire de l’Algérie à nos enfants depuis leur jeune âge». Il y a lieu de noter que cette manifestation d’envergure historique est maintenue jusqu’au 11 décembre de l’année en cours.Il y a lieu de rappeler qu’en décembre 1960, des manifestations pour l'indépendance de l’Algérie éclatent dans plusieurs villes algériennes et notamment à Alger et ses quartiers populaires. ces manifestations avaient été organisées en signe de soutien au FLN et au GPRA pour l’indépendance de l’Algérie. Après la bataille d’Alger et le démantèlement des cellules du FLN, elle prouve que le sentiment nationaliste reste fort dans la population algérienne et ce dans toutes les catégories sociales. Soulignons que les manifestations s’étendirent à tous les quartiers populaires, à l’instar de la Casbah et Climat de France (Oued Koriche), Belcourt, le quartier de Diar el Mahçoul à Salembier (Madania actuellement). El Harrach, Kouba, Birkhadem étaient aussi au rendez-vous.

Sihem Oubraham