Â«RÃ©gusÂ» renforce sa prÃ©sence en AlgÃ©rie : Un nouveau centre dâ€™affaires Ã  SÃ©tif

Apres les deux centres d’affaires implantés à Alger, aux «pins maritimes» et le «Business centre» de Bab Zouar, le leader mondial des espaces de travail flexible «Regus» vient de renforcer sa presence en Algérie par l’ouverture d’un troisième centre à Sétif . Cette nouvelle réalisation qui est implantée au niveau du 16 eme étage du businesse centre du Park Mall de Setif, a été inaugurée jeudi en presence de Tarek Abou Zeineb directeur de «Regus» Afrique et Malik Khanfri DG de la SPA «Prombati» détentrice du Park Mall de Sétif ainsi que de nombreux operateurs économiques, hommes d’affaires et industriels de la région. Intervenant à cette occasion Malik Khanfri s’est félicité d’une telle acquisition et de l’impact qu’elle est appelée à produire dans le monde des affaires sur toute cette région de Sétif qui est connue pour son dynamisme économique, commercial et industriel. Un acquis d’autant plus important que le centre d’affaires «Regus Sétif-Park Mall centre» constitue le premier site à être implanté en dehors de la capitale et se veut être un maillon fort de la dynamique du Coworking. Tarek Abou Zeineb,le directeur de «Regus Afrique» dira la satisfaction de ce groupe de renforcer la presence de ce grand groupe en Algérie. «Au moment ou l’Algérie diversifie de plus en plus son économie, nous nous devions d’être présents en arrivant symboliquement dans la wilaya de Sétif. «Régus» à travers ses espaces de Coworking et ses services, offre un cadre propice à l’Entrepreneuriat et Le recours aux espaces de travail partagés contribue à dynamiser le chiffre d’affaires grâce à l’accompagnement sur mesure qui est proposé par nos équipes sur place», soulignera-t-il. Un choix qui est aussi dicté par le fait que l’Algérie représente aujourd’hui la 4eme économie du continent Africain et constitue de par sa position géostratégique exceptionnelle, un marché prometteur pour IWG (International workplace Group) maison mère de Régus avec une presence dans 20 pays d’Afrique et 3300 sites dans le monde, est t’il également indiqué. Autant d’opportunités et de potentialités que ne manquera également pas de développer Meriem Ferguene «Area Manager» en soulignant que «Regus» apporte une valeur ajoutée et permettra donc à ses clients de disposer d’un service au point, un service de qualité qui répond aux exigences internationales dans un concept qui consiste à fournir des espaces de travail aménagés, équipés et donc prêts à l’emploi pour faire que nos clients d’où qu’ils viennent ne s’occupent que de leur activité. Pas mois de 35 bureaux pouvant accueillir jusqu’à 10 positions, dotés de tous les services communs sont donc ouverts à nos clients. De la start Up au groupe mondial chacun pourra y trouver une large gamme de service», annonçant par ailleurs que la prochaine destination en Algérie sera Oran. C’est pour le moment un centre d’affaires qui s’étale sur 644 m2 qui est implanté au niveau du Business centre du Park Mall et dés que le taux d’occupation atteindra 75%, nous ouvrirons un autre espace aussi important qui sera dédié à cette activité « ajoutera Malik Khanfri Dg de la SPA «Prombati.»

F. Zoghbi