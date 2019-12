Manifestations Ã©conomiques Ã  lâ€™Ã©tranger : Promouvoir les produits et les services algÃ©riens

Le ministère du Commerce vient de rendre public le programme officiel de participation de l’Algérie par le biais des entreprises publiques et privées aux manifestations économiques à l’étranger au titre de l’année 2020, notamment en Asie, en Europe et en Afrique. En effet, dans la conjoncture actuelle marquée par la crise économique et financière, le gouvernement, il est dans l’obligation de chercher d’autres ressources financières en guise de rente pour assurer le développement et la croissance de l’économie. La participation donc aux différents Salons et aux foires au niveau international, constituera, sans nul doute, l’une des solutions idoine pour, entre autres, placer et promouvoir nos produits et services à l’étranger, nouer des contacts avec les partenaires étrangers et refléter l'image et l'évolution de l'activité économique de notre pays. Mais, il faut le préciser, cette promotion doit être accompagnée en parallèle par la mise en place, des mécanismes, des moyens nécessaires et des stratégies fiables notamment pour encourager l’investissement que ce soit celui des opérateurs économiques nationaux ou étrangers, et améliorer la qualité de nos produits et services. Rappelons à cet effet qu’afin de faciliter la participation des entreprises nationales dans les foires internationales, Salons spécialisés et expositions spécifiques de produits algériens, le gouvernement accorde une aide financière à hauteur de 80% par le biais du Fonds spécial de la promotion des exportations (FSPE). Il y a lieu de souligner par ailleurs que les foires internationales, auxquelles les exposants algériens pourront prendre part durant la dite année, sont, entre autres, la foire international de Khartoum (Soudan) en janvier, la foire international de Paris (France) du 27 Avril au 08 Mai 2020, et F.I. de Hanoi (Vietnam) avril 20204, la F.I. de Damas (Syrie) Sous réserve des résultats de la participation 2019, la F.I. de Marseille (France) septembre. Durant cette année, les entreprises peuvent participer aussi à la F.I de la Havane (Cuba) en octobre, la F.I. de Kuwait «Consumer Exhibition (KIF) Mishref (Kuwait) Sous réserve des résultats de la participation 2019, la F.I de Lomé (Togo) Sous réserve des résultats de la participation 20199, ainsi que la F.I. de Dakar (Sénégal) en novembre. Aussi les entreprises peuvent prendre part au Salons spécialisés de l’Agroalimentaire Intitulée de la manifestation Période, le S. I. des «Fruits Logistica» Berlin (Allemagne) du 05 au 07 février, le S.I. du Gulf Food Dubai (EAU) en février et celui de l’Agroalimentaire «FOODEX» (JAPAN) en mars et le Salon de d’Agriculture SIA-Paris (France) DU 22 février au 1er Mars. S’agissant des Salons Internationaux de la Sous-traitance, le ministère a fait savoir que les entreprises peuvent participés au Salon International de la sous-traitance «MIDEST Paris (France) en mars, le Salon International de l’Informatique et des Télécommunications «GITEX TECHNOLOGIES WEEK» (DUBAI) en Octobre ainsi que le Salon International de l’Industrie Pharmaceutiques pour l’Afrique du Nord et du Moyen Orient «PHARMACONEX».

