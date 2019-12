La JournÃ©e de lâ€™Ã©nergie : Ã©laborer une politique Ã©nergÃ©tique nationale rÃ©novÃ©e

«La révolution électrique constitue une opportunité historique pour une diversification du mix énergétique national, et notre secteur s’attelle à concrétiser ce défi», a déclaré, hier, le ministre de l’Énergie, dans un message lu en son nom, à l’ouverture des travaux de la 24e édition de «la Journée de l'Énergie», dédiée à «la révolution électrique verte, un challenge pour Sonelgaz». À l’Énergie, c’est au pluriel que les défis se conjuguent.

M. Arkab, relève que le plus important consiste à «déployer une véritable activité économique, orientée sur les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique, en alliant l’intégration industrielle nationale à travers la création d’un tissu d’entreprises de fabrication et de services et englobant différents métiers tout au long de la chaîne de valeur des EnR et de l’efficacité énergétique». Cette dernière, enchaîne-t-il, est appelée à jouer pleinement son rôle compte tenu notamment de la consommation énergétique élevée sur le plan local. Aux yeux du ministre, il est important de trouver les moyens les plus efficaces d’assurer une sécurité énergétique. Autrement dit, s’engager sur la base de «rationalité économique dans un cercle vertueux de production et de consommation énergétiques qui «soient soucieux de la protection de l’environnement tout en respectant l’équité sociale». Les riches débats engagés à différents niveaux ont relevé, poursuit M. Arkab, l’impératif d’«élaborer une politique énergétique nationale rénovée, s’appuyant sur l’expérience et les atouts de l’Algérie, et qui soit en adéquation avec le développement technologique mondial et aux défis futurs».



Salon international de l’environnement et EnR, en mars



Pour sa part, la ministre de l’Environnement et des EnR, a mis en exergue les efforts de l’Algérie pour atteindre les objectifs du développement durable, à travers l’élaboration de plusieurs stratégies. A ce sujet, Fatma-Zohra Zerouati, cite l’adoption du premier plan national pour le climat, adopté le 21 septembre dernier, pour la période 2020- 2030, ainsi que la création récente du Commissariat aux Energies renouvelables et l’efficacité énergétique. A propos du développement des EnR, la ministre réitère la nécessité de mener une démarche sectorielle, relevant au passage le rôle de l’université, à travers la recherche scientifique et technologique, pour réussir une transition énergétique durable. Enchaînant, elle annonce que la 3e édition Salon international de l’environnement et des énergies renouvelables se tiendra en mars 2020 et sera dédié aux start-up. Pour sa part, le Pdg de Sonelgaz dira, de prime abord, que les stratégies et politiques énergétiques qui assureront à notre pays un développement structurel de son économie sont celles-là mêmes qui permettront par la suite de mettre en œuvre les objectifs de développement durable». Des objectifs qui «ne pourront être réalisés sans une consommation énergétique maitrisée et responsable dont les bénéfices peuvent déboucher sur une croissance responsable et créatrice d’emplois».



Finance verte : condition de la transition énergétique



Sur sa lancée, Chaher Boulakhras souligne que «faire baisser les prix de la consommation de l’énergie, c’est de la croissance». Appelant, d’autre part, à redoubler d’efforts pour développer les EnR, le même responsable relève la volonté de Sonelgaz «d’intégrer de nouveau l’initiative Desert Energy».

Pour les objectifs, il affirme que «nous sommes déterminés à faire des 20 prochaines années l’ère du déploiement des EnR pour le pays», rappelant le programme national, en cours de réalisation, «prévoit 47 à 51 TWh à l’horizon 2035-2045». Et les capacités installés, poursuit le Pdg de Sonelgaz, «nous ont permis d’identifier les contraintes et les défis qui pourraient se dresser devant le développement des EnR à grande échelle».

Abondant en termes de chiffres, l’intervenant annonce que «plus de 50MWc en renouvelables seront réalisés par Sonelgaz pour hybrider les centrales électriques fonctionnant au fuel».

Aux yeux de M. Boulakhras, la transition énergétique «ne se fera pas sans une implication des banques et des assureurs», appelant à «une véritable finance verte qui accompagne l’industrie en finançant des projets électriques».

Fouad Irnatene