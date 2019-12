Formation du gouvernement en Tunisie : Difficiles tractations

La Tunisie se retrouverait-elle, de nouveau, dans une impasse politique ? Si l’annonce des formations politiques qui devraient composer le futur gouvernement sous la houlette du parti Ennahda, et prévue courant cette semaine, à en croire certains analystes, le dossier est loin d’être ficelé.

Des défections et autres retraits commencent à être signalés. Le président du groupe parlementaire «Tahya Tounès», Mustapha Ben Ahmed, a démenti vendredi les informations selon lesquelles son parti prendra part au prochain gouvernement. M. Ben Ahmed a affirmé dans une déclaration à l'agence TAP que «Tahya Tounès» n’est pas concerné par la participation au futur gouvernement et ne votera pas en sa faveur. Le Parti destourien libre mène, depuis mardi, un mouvement de protestation au sein de l’Assemblée des Représentants du peuple réclamant des excuses officielles suite aux propos de l’élue d’Ennahda, Jamila Ksiksi, qui a qualifié les députés du PDL de «clochards» et de «bandits» au cours de son intervention lors de la plénière consacrée à l’examen de la loi de finances complémentaire 2019. L’autre mouvement tunisien «Echâab» a décidé, quant à lui, de suspendre sa participation aux concertations sur la formation du prochain gouvernement. Le SG de cette formation Zouhair Maghzaoui, a déclaré que «le chef du gouvernement désigné, Habib Jemli, a failli à sa mission de gérer les concertations comme il n'a pas réagi favorablement aux propositions avancées par le mouvement», a-t-il justifié dans une déclaration à la TAP. M. Maghzaoui a dénoncé «le manque de sérieux» dans la constitution du futur gouvernement, faisant observer que la participation du mouvement aux concertations était «une responsabilité qui incombe à cette formation politique pour éviter un nouvel échec du gouvernement». Comme pour confirmer ces revirements en cascade, le président du courant démocrate, Mohamed Abbou, a annoncé également le retrait définitif de son parti de ces concertations. M. Abbou a précisé que «le courant démocrate ne peut gouverner avec le Mouvement Ennahda». «Les perceptions et les objectifs du mouvement Ennahda sont soumis à ses propres intérêts», a-t-il poursuivi, précisant que la décision concernant la non-participation du courant démocrate au futur gouvernement a été prise par le bureau politique du parti.

M. T.