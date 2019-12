Etats-Unis - PÃ©ninsule CorÃ©enne : Lâ€™heure est grave

La péninsule coréenne est de nouveau sous les feux des projecteurs. Le lancement, au courant de la semaine dernière, par la Corée du Nord, de projectiles non identifiés, a fait ressurgir le spectre d’une rupture totale de ce qui semblait être un rapprochement avec les États-Unis et une pacification dans les relations entre Pyongyang et Séoul, d’un côté, et avec Washington, notamment.

Les précédents sommets, pourtant faisant partie des annales de l’histoire contemporaine, entre Kim Jong Un et Donald Trump, ont non seulement brillé par leurs échecs mais aussi ont mis à jour le fossé qui sépare les deux approches pour une paix durable dans cette partie du monde. Un constat partagé, d’ailleurs, par le locataire du bureau ovale qui, dans un entretien avec son homologue sud-coréen, Moon Jae-in, avait affirmé que la situation dans la péninsule coréenne était «grave» d’où la «nécessité de maintenir le dialogue avec le Nord». Les discussions sur la dénucléarisation de la péninsule sont dans l'impasse depuis l'échec du sommet d'Hanoï en février. Les deux pays n'étaient pas parvenus à s'entendre sur le démantèlement du programme nucléaire nord-coréen en échange d'une levée des sanctions économiques internationales. Pyongyang a donné à Washington jusqu'à fin 2019 pour présenter une nouvelle offre et a menacé à plusieurs reprises ces dernières semaines de se retirer définitivement des discussions. Jeudi dernier, Pyongyang, dans ce qui s’assimile à une surenchère politique, avait déclaré ne «pas être intéressée» par une reprise du dialogue sur le nucléaire avec les Etats-Unis tant que Washington n'aura pas mis un terme à «l'escalade de ses activités militaires hostiles».

La Corée du Nord a procédé ces dernières semaines au tir de plusieurs missiles de courte portée pour manifester sa désapprobation des exercices militaires annuels conjoints entre les forces américaines et sud-coréennes qu'elle considère comme une répétition générale d'une invasion. Malgré le déplacement, mardi dernier, de l'envoyé spécial des Etats-Unis pour la Corée du Nord, Stephen Biegun, à Séoul qui a affiché la volonté de son pays à «entamer des discussions dès que nous aurons des nouvelles de nos homologues nord-coréens», la réponse immédiate du porte-parole du ministère nord-coréen des Affaires étrangères a douché les espoirs d'une reprise du dialogue en s’insurgeant contre le «dangereux» projet de Washington de déployer des avions de combat F-35 dans la région, susceptible de «déclencher une nouvelle guerre froide». L’impasse s’installe et le ciel de la péninsule se charge.

M. T.