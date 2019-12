Ligue 1 : 14e journÃ©e (NAHD 0 - 1 NCM) : Le Nasria en crise de rÃ©sultats

Le NAHD a été tenu en échec hier, au stade Dar El Beida à Alger, par le NC Magra sur le score d’un but à zéro pour le compte de la 13e journée de Ligue 1. Une défaite et des interrogations quant à la prestation médiocre de l’effectif algérois qui a fait preuve d’un grand manque de concentration et de lucidité.

Ce résultat négatif à domicile est synonyme du début de crise pour les Sang et Or qui occupent désormais la 14e place avec seulement 12 points. Plus en bas, on trouve le NCM et le PAC qui comptent respectivement un et quatre matchs en retard.

Les locaux ont bien entamé le match avec de nette occasion de marquer à l’exemple de la tête ratée du défenseur central Azzi ou encore la reprise de volée de Yaya qui a percuté le poteau. Les visiteurs ont vite réagit avec deux tirs puissants non cadrés avant que le capitaine nahdiste rate une balle facile à la dernière minute de ma première mi-temps.

De retour des vestiaires, le NCM a surpris les jeunes nahdistes par un but inattendu. Une longue transversale pour le capitaine Ziani qui contrôle magistralement le ballon, enchaine et tir à deux reprises pour ouvrir le score pour les visiteurs. Le NAHD a essayé le tout pour le tout mais en vain. La reprise de volé du défenseur Bouzid ou encore la tête lobée de l’attaquant Zerdoum n’ont apporté aucune nouvelle aux nombreuses supporters nahdistes.

Rencontré à l’issue de la rencontre, l’entraineur du NAHD a précisé que les occasions ratés en première mi-temps ont laissé l’avantage aux visiteurs pour prendre le dessus. « Nous avons raté en première mi-temps trois occasions nettes pour scorer. Le football nous apprend toujours que si on ne marque pas on fini par encaisser, notamment dans un timing assez délicat au début de la deuxième mi-temps alors que les joueurs étaient à froid.

Les jeunes du NAHD manquent d’expérience, nous avons eu cinq joueurs espoirs sur la feuille du match, face à une équipe qui joue bien au ballon, notamment Ziani et Abdelhafid. J’espère que le recrutement au Mercato hivernal sera à la hauteur de la grandeur du NAHD et que la sérénité sportive et administrative puisse enfin s’établir au club », a noté Lakhdar Adjali.

Kader Bentounès