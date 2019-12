Dans la lucarne : Les clubs montent au crÃ©neau

Notre football au niveau de son élite aborde pratiquement le dernier virage avant la fin des 15 premières journées de la phase aller. C’est vrai que rien ne fut facile pour la plupart d’entre eux, notamment ceux qui n’ont pas suffisamment d’argent. Il ressort que presque la grande majorité parmi eux ne savent plus comment joindre les deux bouts. Nous l’avions déjà annoncé, ils n’ont plus les moyens de leur politique comme ce fut le cas plus ou moins la saison écoulée. Il faut le mettre en exergue, notamment pour les clubs de la Ligue 2, rien ne sera comme avant. En effet, avec la mesure très importante prise par le Bureau fédéral lors d’une réunion « régionale » tenue à Ouargla à la fin du mois de septembre, où la division deux a perdu officiellement son statut de Ligue professionnelle. Auquel cas, elle deviendrait une division Amateur comme l’étaient ses joueurs avant l’application par la FAF et les pouvoirs publics du professionnalisme lors de la saison 2010/2011. Tout le monde s’était habitué à cette nouvelle réalité. Toutefois, on n’ignore pas que le professionnalisme a échoué. Pour le moment, on a gardé la Ligue1 qui sera composée par 18 clubs dès la prochaine saison, alors que la Ligue 2 sera indirectement lâchée du fait qu’elle va changer de statut avec toutes les répercussions qui vont avec. Il y a lieu de s’étonner qu’au départ, les clubs de Ligue 2 ne s’étaient pas manifestés en acceptant leur sort sans faire ni bruit ni tapage. Peut-être qu’ils étaient groggy sans pouvoir réagir. Après les 13 journées de Ligue 2, ils se rendent peut-être compte que rien ne sera facile, ni pour eux ni pour leurs joueurs qui changent de statut en redevenant amateurs. Ce qui ne va pas faire, a priori, leurs affaires. Ils vont perdre d’une façon ou d’une autre leur état de joueurs salariés. Il y aura toujours les

« dessous de table », mais… Il est certain que le dernier forcing des clubs de la Ligue2 verserait dans cette nouvelle situation statutaire. On ne peut continuer dans cette voie s’il n’y a pas de garanties de la part des pouvoirs publics qui ont toujours été derrière le financement de nos clubs au niveau de l’élite. Ce qui est sûr, c’est que les clubs ont eux aussi fait une réunion, au cours de laquelle ils avaient décidé de ne pas jouer la 14e journée. Face à leur fermeté, la LFP a

« botté en touche », puisqu’elle a accepté de reporter la quatorzième journée au 14 du mois courant, comme c’est le cas pour la Ligue1. C’est le début d’un chamboulement qui ne veut pas dire son nom, surtout qu’ils menacent de se réunir de nouveau pour décider de la suite à donner à leur conclave.

Hamid Gharbi