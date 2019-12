Ligue des champions africaine, (2e journÃ©e/Gr D) : ES Tunis 1 â€“ JS Kabylie 0 : Dommage pour les Canaris !

Courte et amère défaite hier soir, au stade Radès de Tunis, de la JS Kabylie face à l’Espérance de Tunis, pour sa 2e sortie en Ligue des champions africaine. Franchement, les Canaris ont vraiment de quoi avoir des regrets en concédant cette défaite, un acquis qui a été difficile à se dessiner d’ailleurs pour les Tunisois. Ils ont dû attendre la 73e minute de jeu pour pouvoir scorer par l’entremise d’El Badri, qui a transformé un penalty, justement accordé par l’arbitre sénégalais Angayé à l’Espérance. Cela, suite à une faute commise par le défenseur de la JSK, Amir Belaili, sur un attaquant de l’équipe adverse, à l’intérieur de la surface de réparation. Hubert Velud a aligné l’équipe suivante au coup d’envoi de la rencontre: Benbot, Belaili, Benchérifa, Tizi Bouali, Saâdou, Benchaira, Hamroun, Bounoua, Banouh, Addadi et Bensayah. El Orfi, Tafni et Mebarki ont pour leur part effectué leur entrée en cours de jeu. La partie a été très serrée entre les deux équipes, avec un engagement physique à toute épreuve de part et d’autre. Bien en place et trouvant progressivement ses repères face à une redoutable formation espérantistes une habituée des joutes continentales et de surcroit double vainqueur des deux dernières éditions de la LDC. La plus prestigieuse des compétitions africaines des clubs.

Laissant l’initiative du jeu à l’équipe hôte, qui d’ailleurs avait une emprise sur le jeu, Benchérifa et ses camarades, dont la détermination à arracher un résultat de leur périlleux déplacement à Tunis était des plus évidentes, ont opposé une farouche résistance au champion d’Afrique en titre. Ils ont brisé toutes les manœuvres offensives de l’équipe adverse qui multipliait les actions, avec une possession de balle en sa faveur. La JSK ne s’est néanmoins pas contentée de défendre. Elle a procédé par des contres rapides pour tenter de prendre à défaut l’arrière-garde de l’Espérance, qui paraissait parfois vulnérable, en cherchant la faille. Ils ont d’ailleurs réussi à mettre en difficulté la défense espérantiste. Néanmoins, la lucidité et la maîtrise technique leur a fait défaut. La JSK pouvait avec plus de métier de certains de ses joueurs marquer au moins un but en première période. L’EST déroulait et ses joueurs n’ont point montré des signes d’énervement ou d’impatience, en voyant qu’ils butaient sur un bloc défensif kabyle qui ne laissait rien passer. Cela, d’autant plus que l’Espérance n’a pas réussi à conclure ses actions offensives, dont certaines ont été repoussées brillamment par le portier kabyle Benbot, très bon vendredi soir, ou à profiter de quelques erreurs commises par la défense des Jaune et Vert pour parvenir à secouer les filets. Solides, les poulains d’Hubert Velud ont tenu bon jusqu’à cette fatidique 73’, qui a permis à l’Espérance sportive de Tunis de se libérer en ouvrant la marque par penalty. Il a fallu donc une balle arrêtée pour qu’elle parvienne à trouver la faille. Touchée dans son amour propre, la JSK tente quelques incursions dans le camp adverse, sans toutefois se montrer vraiment dangereuse. Toutefois, Banouh avait la balle de l’égalisation au bout du pied à deux minutes seulement de la fin du temps réglementaire.

Il n’a pas réussi à profiter d’une erreur d’un défenseur de l’Espérance pour mettre le ballon qu’il a reçu à bout portant au fond des filets de Bencherfia (88’). De quoi s’en mordre les doigts et au grand dam de tout le camp kabyle. Seul face à ce dernier, il s’est montré maladroit et a mis la balle complètement à côté, manquant l’immanquable. Ce derby maghrébin a drainé une grande affluence. Les inconditionnels de la JSK se sont déplacés en masse à Tunis pour apporter leur soutien à leur équipe de toujours.

C’est donc avec des regrets et beaucoup de déception qu’ils ont repris la route pour rentrer au pays. Cela étant, ils se sont montrés indulgents envers les joueurs, reconnaissant qu’ils ont fourni un match d’hommes et qu’ils ont fait honneur aux couleurs du club et au football algérien. A signaler la sortie sur blessure d’Addadi qui a pris une semelle au bas du tibia, remplacé par El Orfi (67’) et le courroux affiché par le banc kabyle à l’encontre de l’arbitre sur certaines fautes évidentes commises par les joueurs de l’EST, sans qu’il daigne accorder des coups-francs à la JSK.

Dans l’autre match du groupe, le Raja Casablanca a arraché une précieuse victoire en déplacement face au Vita Club Kinshasa. Les Canaris joueront à l’extérieur face au Raja lors du prochain rendez-vous du groupe D.

Mohamed-Amine Azzouz