Ligue des champions africaine, Petro Atlético Luanda 1 - USM Alger 1 : Un point précieux

Les poulains de Dziri ont réalisé un bel exploit, hier, face à la formation du Petro Atlético Luanda. En effet, l’USM Alger est revenue avec le point du nul de son déplacement en Angola (1-1).

Cette rencontre très ouverte du groupe “C”, dominée en grande partie par les poulains du technicien espagnol Toni Cosano, compte pour la seconde journée de la phase des poules de la Ligue des Champions d’Afrique de football. Lors de leur première sortie dans cette compétition prestigieuse, les camarades de Zouari ont concédé le nul à domicile face au WA Casablanca (1-1). Les Rouge et Noir se rachètent ainsi et se repositionnent pour la course à la qualification pour les quarts de finale. A noter que l’USM Alger était privée de deux éléments clés lors de cette rencontre, à savoir le gardien Zemmamouche (blessé) et l’international libyen Ellafi (suspendu).

Dans cette confrontation, les Algérois se sont procurés les meilleures occasions, malgré une possession de balle largement en faveur des locaux (69%). Evoluant dans une configuration tactique de prudence (4-5-1 échelonnée en 4-2-3-1), avec un bloc équipe relativement bas, les protégés du coach Dziri ont surtout favorisé le jeu de contres, passant le plus souvent par les côtés. Ils ont été d’ailleurs les premiers à ouvrir les hostilités. 3’, le coup franc de Zouari a failli faire mouche. La balle est passée à peine sur la transversale. 10’, lancé en profondeur, Benchaâ échoue dans son face-à-face avec le gardien qui lui a chipé le cuir au moment où il s’apprêtait à armer son tir. L’attaquant usmiste, un véritable poison pour la défense angolaise, a trop tardé avec la balle au pied. De leur côté, les coéquipiers du milieu offensif Dany ont d’emblée pris l’initiative du jeu, en essayant à chaque fois de déstabiliser le bloc défensif unioniste par des attaques placées. À l’exception de quelques tentatives timides, les joueurs du Petro Atlético Luanda sont restés muets durant le premier half. De retour des vestiaires, les deux teams n’ont rien changé dans leurs stratégies de jeu respectives. Les Angolais ont continué de faire le jeu, alors que les Algériens opéraient par des contres. 54’, Benchaâ parvient à ouvrir la marque en reprenant de la tête le centre au second poteau de Benhamouda, qui avait bien conduit la contre-attaque sur le flanc gauche. Après cette réalisation, le jeu s’est un peu plus animé et les joueurs locaux ont mis un peu plus de rythme. 64’, après avoir échoué à deux reprises face à Mansouri, le Brésilien Tony remet les pendules à l’heure, en reprenant au point de penalty le coup franc du Ghanéen Mensah. La charnière centrale, composée de Khiraoui et Belkaroui, a oublié le marquage de ce redoutable attaquant. Un nul précieux et un point qui vaudra certainement son pesant d’or au décompte final dans ce groupe. Lors de la prochaine journée, prévue le 27 décembre, l’USM Alger sera l’hôte des Sud-Africains de Sundowns Mamelodi.

Redha M.