Dans la LUCARNE : Des clubs sans renfort

Le football national au niveau de ses deux divisions est sur le point de boucler la phase aller après des rencontres très disputées. En effet, la phase aller du championnat de la Ligue 1 s’achèvera le 18 décembre, alors que celui de la Ligue 2 a été arrêté pour le 14 du même mois. C’est une façon de pouvoir se reposer tout en pensant à la suite de la compétition nationale qui sera on ne peut plus difficile. Elle le sera non seulement sur le plan technique mais surtout financier. Tout le monde sait que les caisses de la grande majorité de nos clubs sont vides. Et là personne ne peut nous contredire du fait que tout le monde cherche avec une frénésie inégalée l’aide financière des pouvoirs publics. Là, nos clubs ne peuvent pas se réjouir. Comme le mercato qui débutera juste après la fin du championnat national est considéré comme la panacée pour certains clubs, la CRL, la LFP et autre DBCG sont sur le qui-vive pour mettre au pilori les clubs qui ne sont pas à jour sur le plan financier. Tout le monde n’ignore pas que des clubs ne disposent pas d’une comptabilité équilibrée, des clubs ne seront pas autorisés à se renforcer. Les clubs ayant plus d’un milliard de dettes sont dans ce cas de figure.

Là, cependant, les amateurs de football sont en train de constater que les clubs ne sont pas tous égaux devant la loi. Car, on est intransigeant avec certains alors que d’autres, en dépit de leurs lourdes dettes, ne sont pas pour autant inquiétés.

C’est cette politique de deux poids deux mesures qui commence à irriter les uns et les autres. L’USMBel Abbès, confrontée à une situation financière aigüe, est parmi les quelques clubs qui n’auront pas la possibilité de se renforcer au niveau de certains postes. Une telle mesure prise à leur encontre va rendre leurs chances encore moindres du fait qu’ils n’auront pas les «coudées franches». La plupart des clubs qui n’ont pas réussi leur phase aller ont un besoin pressant de renfort afin de faire face à ce qui leur arrive.

De plus, on vient d’apprendre que dès le 08 de ce mois, il y aura une virée de la DNCG auprès des clubs afin d’évaluer leur état sur le plan financier. C’est le meilleur moyen de faire appliquer une politique qui soit commune pour tous. De plus, c’est une façon appropriée de ne léser personne.

On s’attend à ce que certains clubs soient sanctionnés. Attendons pour voir !

