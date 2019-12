Ligue des championS dâ€™Afrique (Aujourdâ€™hui Ã  14h)

L'USM Alger devra sortir le jeu, cet après midi à 14h, en Angola, pour espérer tirer son épingle du jeu face à la formation du Petro Atlético Lunda. Dans cette rencontre de la phase des poules de la Ligue des Champions, les coéquipiers de Zemmamouche, tenus en échec à domicile face au WA Casablanca (1-1), n'ont pas d'autre choix que de revenir avec un bon résultat pour rester en course pour une qualification en quart de finale. Une mission qui s'annonce toutefois difficile pour le champion en titre algérien face à un redoutable adversaire, qui a aussi besoin de se racheter après sa cuisante défaite lors de la première journée face aux Sud-Africains de Sundowns Mamelodi (3-0). D'autant plus que les rouge et noir seront privés des services de l'international Libyen Ellafi, suspendu pour ce match, et du milieu du terrain Benkhellifa, souffrant d'une blessure au genou. Par ailleurs, la délégation algérienne, arrivée seulement vendredi matin à Lunda, après un détour par Dubaï, risque de souffrir de la fatigue de ce long périple.

En prenant part aux compétitions continentales, on s’attend toujours à effectuer de longs voyages. C'est vrai que ce fut un voyage éprouvant. Nous allons organiser une séance d'entraînement légère pour permettre aux joueurs de garder la forme. J'espère que mon équipe va pouvoir récupérer et que la fatigue ne va pas se faire ressentir», a déclaré le coach de l'USM Alger, visiblement inquiet, avant de parler du futur adversaire de son équipe : «J'ai ma petite idée sur cette équipe du Petro Atlético Lunada. On a visionné son dernier match face à l'équipe sud-africaine. Nous allons avoir une réunion avec les joueurs pour leur faire part des forces et faiblesses de cette équipe et bien préparer ce match tactiquement.

Après notre faux pas à domicile face au Wydad de Casablanca, on va devoir faire de notre mieux pour rectifier le tir et revenir avec un bon résultat de Luanda. Même si on s'attend à une confrontation difficile, je pense que nous avons les moyens pour réaliser un exploit. De toute manière, on n'a pas d'autre choix si on veut vraiment avoir une chance de qualification dans ce groupe de la mort, où figure le finaliste de l'édition dernière et vainqueur du titre en 2017, à savoir le WAC et le détenteur du trophée en 2016, en l'occurrence Sundowns Mamelodi. Malgré les difficultés que vit le club, nous avons l'ambition d'aller le plus loin possible dans cette compétition», a souligné Billel Dziri aux différents médias. A noter que la formation du Petro Atletico Lunda occupe, après douze journées de compétition, la seconde place du classement du championnat angolais, à deux points seulement du leader Primeiro De Agosto. Les poulains du technicien espagnol, Toni Cosano, ont remporté leurs cinq derniers matchs en championnat.

Redha M.