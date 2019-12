Ligue 1 (13e journÃ©e) : Le CRB bien parti pour rester leader

Le championnat national de la Ligue 1 professionnelle amorce, demain après-midi, son 13e épisode, avec au programme des rencontres assez équilibrées a priori, avec un avantage au Chabab de Belouizdad, leader actuel du championnat.

En effet, en accueillant une équipe de la JS Saoura imprévisible, les poulains de Amrani partent avec les faveurs des pronostics, même s’il est clair que les gars de la Saoura ne se sont pas déplacés à Alger pour faire de la figuration. Logés à la 4e place, il faudra s’attendre à ce qu’ils livrent une vraie bataille sur le terrain afin de ne pas rentrer bredouille à la maison et en même temps accrocher une place sur le podium. Toutefois, devant leur fidèle et chaud public, qui ne manquera pas de remplir le stade du 20- Août 1955, Tariket et ses coéquipiers tiennent à assurer spectacle et résultat pour ne pas les décevoir et, en même temps, poursuivre leur marche en avant à la tête du championnat. Une partie prometteuse à suivre avec intérêt. Pour sa part, le Mouloudia d’Alger, dauphin du CRB, qui effectue un périlleux déplacement à Bel-Abbès où l’attend de pied ferme El-Khadra, ne compte surtout pas y laisser des plumes. Bel-Abbès, qui a sorti la tête de l’eau depuis sa prise en main par Abdelkader Iaïche, en grimpant à la 10e place, avec un match en moins, après avoir amorcé un début de saison catastrophique, veut épingler le doyen à son tableau de chasse pour mieux se replacer au classement général et en même temps prendre le maximum de points à domicile. Cela pour se mettre à l’abri d’une quelconque mésaventure en fin de saison. Une confrontation très intéressante qui sera retransmise par la télévision nationale. Le MC Alger, qui vise le titre cette saison, compte mettre les bouchées doubles pour rester sur les trousses du CR Belouizdad, en espérant le surclasser en cas de faux pas de ce dernier et d’une victoire à Bel-Abbès. Le Nasr Hussein-Dey, de son côté, qui frôle la zone des relégables, recevra le nouveau promu, le NC Magra. Les Sang et Or savent désormais qu’ils n’ont pas le droit à l’erreur at home. Ils sont tenus de récolter les trois points de la victoire afin de reprendre du poil de la bête et gagner des places au classement pour entrevoir la suite du championnat sous de bons auspices. Cependant, attention à cette équipe de Magra qui, certes, n’a gagné qu’à deux reprises après avoir livré onze matches, mais qui reste valeureuse sur le terrain. Les protégés d’Adjali sont avertis et sont conscients de ce qu’ils doivent faire sur le terrain pour rendre le sourire à leurs inconditionnels et prendre davantage de confiance. L’Entente sétifienne, un poids lourd du football algérien, à la réputation reconnue par tous, est en mauvaise posture, avec un parcours jusque-là décevant, loin de répondre aux attentes des Ententistes, très exigeants, de surcroit, du fait qu’ils ont l’habitude de voir leur équipe favorite glaner des titres. Les problèmes d’ordre administratif et financier auxquels le club phare des Hauts-Plateaux est confronté, n’ont pas permis aux Sétifiens de faire bonne figure jusque-là, malgré leur grand potentiel. La venue de la sympathique et séduisante formation de l’AS Aïn M’lila n’est pas faite pour arranger leurs affaires. Coriace et joueuse, pratiquant un beau football, avec une rigueur et discipline tactique à applaudir, l’équipe m’lili, drivée par l’expérimenté Azzedine Aït-Djoudi, logée à la 5e enseigne, tient à poursuivre sa bonne marche. D’ailleurs, Si-Ammar and Co sont d’autant plus bons à l’extérieur. L’Entente doit présenter un bon visage et se montrer efficace pour espérer faire plier les M’lilis. Le dernier match de cette journée mettra aux prises l’US Biskra avec le CA Bordj-Bou-Arréridj. Soit, une confrontation qui s’annonce difficile, comme toutes les autres, avec un léger avantage néanmoins à l’équipe locale, qui évoluera sur son terrain. Cette journée est amputée de trois rencontres (JSK-MCO, PAC-CSC et ASO-USMA), en raison de la participation de la JSK, de l’USMA et du PAC aux compétitions africaines.

Mohamed-Amine Azzouz