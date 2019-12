Marches dÃ©nonÃ§ant lâ€™ingÃ©rence Ã©trangÃ¨re

M. Hassane Rabehi a affirmé, hier à Illizi, que les marches imposantes qui continuent à sillonner les quatre coins du pays pour dénoncer les tentatives d’ingérence étrangère dans les affaires internes de l’Algérie et soutenir la prochaine élection présidentielle sont «une preuve irréfutable» de la conscience du peuple algérien. Dans une allocution prononcée à l’occasion d’une visite de travail à Illizi, M. Rabehi a précisé que «les positions nationalistes du peuple algérien ont raffermi le lien étroit l’unissant à son armée professionnelle, dressée en rempart, face aux ennemis du pays», affirmant que «le peuple prouvera, de nouveau, la profondeur et la solidité de ce lien, dans moins d’une semaine, lorsque les Algériens se dirigeront en masse pour élire leur Président en toute démocratie et transparence, et ce, en consécration du droit du citoyen à l’exercice de son devoir électoral en toute liberté et responsabilité». Soulignant que l’Algérie «fait face à des complots ‘‘anciens et nouveaux’’ ciblant son intégrité et sa stabilité», M. Rabehi a assuré que «le peuple, toutes franges confondues dans toutes les régions du pays, a renouvelé le serment de loyauté et de fidélité à l’Armée nationale populaire (ANP) comme il l’avait fait auparavant quand il s’est rallié à l’Armée de libération nationale (ALN) dans la protection de la patrie et de l’intégrité nationale». Le ministre a, par ailleurs, estimé que «la vaste superficie et la position géostratégique de la région d’Illizi la qualifient, grâce aux incitations législatives considérables décrétées dans ce cadre, pour attirer les investisseurs dans divers domaines, à l’instar de l’agriculture, l’industrie et le commerce, un des leviers de l’économie nationale», a-t-il dit. Rappelant l’importance de cette région qui représente «une destination touristique par excellence eu égard à son potentiel culturel et civilisationnel, notamment, le parc national du Tassili, classé patrimoine international», le ministre a indiqué que le secteur de la Communication a toujours veillé, via les médias, à promouvoir les trésors de la wilaya d’Illizi, en termes de richesses et atouts naturels et civilisationnels séculaires. A ce propos, M. Rabehi a mis en avant la «mission des médias dans ce sens, une mission d’autant plus importante au regard de la concurrence touristique internationale féroce», relevant l’impératif de recourir aux moyens de communication, classiques et modernes, en se basant notamment sur le numérique et les médias de proximité. «Le renforcement du paysage médiatique dans la wilaya d’Illizi par une station régionale de la Télévision constituera un levier médiatique supplémentaire permettant aux ressources humaines locales et aux compétences de la région de gérer cette nouvelle réalisation médiatique en consécration du droit du citoyen à l’information, à la culture et au divertissement», soutient encore le premier responsable du secteur. Cette station régionale devrait, a-t-il poursuivi «contribuer grandement à l’accompagnement du processus de développement local mais aussi au suivi des affaires nationales à partir de cette wilaya qualifiée pour devenir un pôle régional par excellence». Par ailleurs, le ministre a adressé ses félicitations aux citoyens de la wilaya d’Illizi à l’occasion de la promotion de la circonscription administrative de Djanet en une wilaya à part entière, affirmant que cette démarche «répond aux données du terrain et aux perspectives prévues, car devant permettre d’occuper la région de manière équilibrée et de rapprocher l’administration du citoyen dans le but de prendre efficacement en charge leurs préoccupations, et réussir partant le développement notamment dans les régions frontalières».