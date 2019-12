M. Slimane Chenine, prÃ©sident de lâ€™APN : Â«La prÃ©sidentielle permettra dâ€™asseoir les fondements de la nouvelle RÃ©publiqueÂ»

Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Slimane Chenine, a appelé jeudi dernier à Alger, les citoyens à participer massivement à la présidentielle, qui signera «un réel changement d'envergure», permettant d'asseoir les fondements de la nouvelle République.

L'Algérie s'apprête à vivre une échéance électorale «décisive» et «cruciale» pour un réel changement d'envergure à même de permettre «l'édification de l'Algérie nouvelle», a-t-il déclaré à l'ouverture de la plénière consacrée au débat sur le projet de loi amendant et complétant la loi 04-19 du 25 décembre 2004 relative au placement des travailleurs et au contrôle de l'emploi et du projet de loi amendant la loi 01-13 du 7 août 2001 portant orientation et organisation des transports terrestres.

Réitérant le rejet par le Parlement algérien du Parlement européen (PE), dans les affaires interne de l'Algérie, M. Chenine a salué les positions des instances parlementaires régionales dans ce sens.

Qualifiant de «malsaines» les intentions de certains députés européens dans une tentative de déstabilisation du processus électoral et des réformes engagés par l'Algérie en toute souveraineté, il a affirmé que «le contenu de la résolution du PE n'est que surenchères et mensonges procédant de rancœurs et de velléités de tutelle sur un pays fermement attaché à sa liberté et à la souveraineté de ses décisions».

«Ce genre d'ingérence flagrante dans les affaires internes de notre pays ne fait que renforcer davantage la détermination de notre peuple à consolider son front intérieur et à participer à l'élection présidentielle pour réaliser une transition démocratique aux mieux de son intérêt et de son avenir», a-t-il relevé.

Il a salué «la sagesse et la clairvoyance de la Direction à la tête de l'Algérie» et «l'accompagnement de l'Armée nationale populaire pour la sortie de crise», affirmant que «l'Algérie triomphera de ces difficultés conjoncturelles après la Présidentielle du 12 décembre».

M. Chenine a appelé les citoyens à participer massivement à l'élection présidentielle, exhortant les députés à jouer un grand rôle dans cette démarche nationale.

Sur un autre plan, il a estimé que le dossier de l'emploi présenté à l'APN est très important car il met fin à plusieurs problèmes et donne l'espoir à la faveur de la procédure aux jeunes et demandeurs d'emploi. Il s'est félicité également des réalisations enregistrées dans le secteur des travaux publics.