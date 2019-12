AssemblÃ©e populaire nationale : Trois projets de loi soumis au dÃ©bat

L'Assemblée populaire nationale (APN), a repris, jeudi dernier, ses travaux en plénière consacrée à la présentation et au débat de trois projets de loi, à savoir le projet de loi modifiant la loi 01-13 portant orientation et organisation des transports terrestres, le projet de loi modifiant la loi 15-21 portant loi d'orientation sur la recherche scientifique et le développement technologique, et le projet de loi modifiant et complétant la loi 04-19 relative au placement des travailleurs et au contrôle de l'emploi.

M. Kouraba : «impératif de créer un climat propice à l’activité de transport.»

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Mustapha Kouraba, a présenté, jeudi dernier devant les membres de l'Assemblée populaire nationale (APN), le projet de loi amendant et complétant la loi 01-13 du 7 août 2001 portant orientation et organisation des transports terrestres. M. Kouraba a précisé que le projet de loi vise à introduire des amendements portant essentiellement sur les infractions et les sanctions. Il a fait état de l'introduction d'une nouvelle infraction dans l'article 61 relative à la violation de l'exercice de l'activité de transport des personnes et des marchandises, aux restrictions qu'imposent les autorités compétentes pour maintenir l'ordre et la sécurité publics, conformément aux lois en vigueur. L'article 62 a vu l'introduction d'une sanction consistant à la mise en fourrière du véhicule dans le cas suscité pour une durée de 6 mois. En cas de récidive, la durée passe à une année avec retrait définitif ou provisoire du permis, outre la mise en fourrière du véhicule, a-t-il encore expliqué. Le ministre a souligné également l'introduction, au titre de l'article 64 bis, d’ une peine d'emprisonnement de six mois à trois ans assortie d'une amende de 100.000 DA à 200.000 DA à l'encontre de quiconque transporte des personnes, des marchandises ou des biens, en infraction des règles à dessein de porter atteinte à l'ordre et à la sécurité publics.

Soulignant l'importance que revêt le transport terrestre pour l'économie du pays, M. Kouraba a précisé, qu'outre les moyens de transport des marchandises et des personnes, ce secteur névralgique favorise et facilite les échanges commerciaux. Le ministre a, à cet égard, rappelé que l'Algérie avait consenti d'importants efforts pour la réalisation d'infrastructures routières (près de 129.475 km à ce jour) et l'acquisition de tous types de moyens et d'équipements de transport. Néanmoins, les équipements et les infrastructures seuls ne suffisent pas, a-t-il dit, insistant sur l'impératif de créer un climat propice à l'activité de transport à travers un bon encadrement qui permet d'éviter tout dysfonctionnement susceptible d'impacter négativement le transport terrestre.

Les députés, pour un enrichissement des dispositions

Lors des débats les députés ont mis en avant, l'importance d'enrichir les dispositions et amendements régissant cette activité en vue d'améliorer les conditions de déplacement des personnes et le transport de marchandises.

Le député Hakim Berri (RND) a exprimé le vœu de voir ce projet traiter tous les aspects en lien avec cette activité afin d'améliorer les conditions de transport des personnes et des marchandises. Il a plaidé pour l'amélioration de l'état des routes et des services ainsi que pour l'inscription d'autres projets relatifs aux transports dans la wilaya de Batna afin de garantir un service public de qualité.

Mme Imane Mostefaoui (RND) a estimé que les nouvelles dispositions «permettraient de faire face aux risques inhérents au transport des personnes et des marchandises, appelant à l'impératif d'améliorer l'état des routes à Tébessa, de lever le gel sur certains projets et d'augmenter le nombres de vols à destination de cette wilaya. M. Slimane Sâdaoui, (FLN) a considéré, quant à lui, qu'il faudrait accorder plus d'attention à l'état et au maintien des routes, et en particulier les voies express et autoroutes au niveau de la wilaya de Naâma. Répondant aux préoccupations des députés, M. Kouraba a affirmé que son département œuvrait à prendre en charge toutes les préoccupations soulevées, faisant savoir que les projets non inscrits au titre de la loi de Finances 2020 seront intégrés dans d'autres programmes à l'image du Fonds national routier et autoroutier et le programme d'entretien des routes.

Il a fait savoir que le Gouvernement a consacré au programme d'entretien des routes une enveloppe de 50 milliards DA sur les trois prochaines années, précisant qu'il devra toucher toutes les wilayas du pays. Assurant que son département prendra en charge l'entretien de toutes les routes dégradées au niveau de toutes les wilayas, M. Kouraba a fait état de l'élaboration d'un programme important, présenté au Premier ministre, afin de prendre en charge la majorité des préoccupations du secteur des Transports. A une question sur la levée de gel du tronçon de l'autoroute au niveau de la wilaya de Batna, le ministre a confirmé cette information, soulignant que le taux d'avancement des travaux de la première phase était à 75%. Ce projet sera réceptionné durant le 1er trimestre de l'année prochaine, a-t-il indiqué, ajoutant que des instructions strictes ont été données pour accélérer le lancement de la deuxième phase.

Enseignement supérieur et recherche scientifique

En outre, le ministre a affirmé que l'amendement de la loi d'orientation sur la recherche scientifique et le développement technologique vient conformément à la Constitution rendre opérationnel les cadres et les instruments de la Recherche scientifique.

Lors de l'exposé du projet de loi modifiant la loi n° 15-12 portant loi d'orientation sur la Recherche scientifique et le Développement technologique, devant les députés de l'Assemblée populaire nationale (APN), le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tayeb Bouzid, a affirmé que ce texte vient conférer l'harmonie requise au cadre institutionnel de la Recherche scientifique en évitant la dualité des dispositions. Le ministère de l'Enseignement supérieur œuvre, à travers ce projet, à «développer la Recherche scientifique en dehors du cadre académique pour englober d'autres secteurs, notamment économique», a-t-il ajouté. Déplorant le fait que Sonelgaz «soit la seule entreprise à employer des diplômés de Doctorat», M. Bouzid a plaidé pour le recrutement des compétences scientifiques par d'autres secteurs, précisant que cette démarche « nécessite des mécanismes pour la faciliter, rôle qui incombera au Conseil national de la recherche scientifique et des technologies».

Le ministre a mis l'accent sur l'impératif de créer «un organe indépendant pour l'évaluation de la Recherche scientifique au niveau national». Répondant aux questions des députés, le ministre a fait sait savoir que le secteur «a connu de grands investissements en matière de Recherche scientifique et dispose d'un réseau important d'unités de recherche». «Sur un total de 65.000 enseignants, 40.000 sont des chercheurs au niveau des laboratoires universitaires et centres de recherches hors secteur», a-t-il fait savoir, mettant l'accent sur l'importance de la prise en charge de la ressource humaine à travers «la création d'un environnement propice aux chercheurs permanents». Dans le même contexte, le ministre a mis en avant l'impératif de veiller à la pérennité de l'enseignement supérieur étant donné, a-t-il dit que ce secteur «connaîtra des défis majeurs et aura à accueillir, en 2023, un million trois cent mille étudiants et près de 4 millions en 2035».

La rapporteuse de la Commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et des affaires religieuses à l'Assemblée a déclaré que ce projet de loi «cadre avec les nouvelles réalités constitutionnelles et exigences objectives pour l'activation du système de la Recherche scientifique, notamment sur les plans institutionnel et des activités de recherche».

Contrats de pré-emploi : Vers l’intégration de plus de 370.000 fonctionnaires

S'exprimant lors de la présentation du projet de loi relatif au placement des travailleurs et au contrôle de l'emploi, le ministre des Relations avec le Parlement, Fethi Khouil, a indiqué que le Premier ministre «a donné des instructions pour la prise en charge de cette catégorie dans le cadre d'une approche globale entre la fonction publique et le secteur économique devant être couronnée par la titularisation de façon progressive de 374.304 employés de pré-emploi dans les administrations publiques". Selon le ministre, l'opération d'intégration lancée le 1er novembre dernier est répartie en trois phase, la première concerne 160.000 employés ayant plus de 8 années d'ancienneté, la deuxième qui devrait être lancée en 2020 touchera 105.000 employés ayant de 3 à 8 années d'ancienneté, tandis que la troisième concernera 100.000 employés de moins de 3 années d'expérience qui seront titularisés en 2021.

Cet amendement contribuera à «réduire les délais de traitement des offres d'emploi de 21 à 5 jours au maximum en obligeant les employeurs à examiner toutes les exigences de l'emploi adressées par l'organe de placement compétent». Il vise également à améliorer la qualité des services et à assouplir les procédures, notamment en matière de traitement des offres d'emploi», a-t-il précisé. M. Khouil a indiqué que la révision des dispositions de la loi, notamment son article 14, s'inscrivait dans le cadre «d'une série de réformes législatives et réglementaires», affirmant «l'attachement du secteur à mettre en place une stratégie de l'emploi fondée sur de nouveaux mécanismes et une vision prospective au service des jeunes». De son côté, le rapporteur de la Commission de l'APN, Miloud Delili, a affirmé que les amendements «témoignent de la réussite de l'expérience de médiation en matière de rapprochement entre l'offre et la demande sur l'emploi et de facilitation d'accès des jeunes à l'emploi selon des mécanismes efficaces et transparents».

La commission a préconisé «la régularisation de la situation des jeunes qui ont acquis une expérience professionnelle et un haut niveau de compétence, et contribué à garantir l'encadrement et la modernisation des services publics, du fait qu'ils se trouvaient dans des conditions professionnelles inadéquates avec ces compétences, pour une durée de 10 ans pour certains et 15 ans pour d'autres». Dans leurs interventions, les députés ont affirmé que cet amendement «intervient à un moment inadéquat. Dans ce sens, le député du RND, Hakim Berri s'est interrogé sur «l'utilité d'introduire cette modification au moment où l'Algérie se prépare à la tenue d'une Présidentielle». Le député du FLN, Slimane Saâdaoui a fustigé, quant à lui, «la réduction des délais de traitement des dossiers de demande d'emploi», estimant que «le problème résidait dans ces sociétés qui ne recrutent les travailleurs qu'un an plus tard, citant l'exemple des sociétés pétrolières au Sud».