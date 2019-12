Oran : PrÃ©server les institutions

Des citoyens ont participé, jeudi, à une marche pacifique pour dénoncer la résolution du Parlement européen aussi pour exprimer leur soutien à la tenue de l’élection présidentielle du 12 décembre prochain. Des associations, des représentants de la société civile, de la famille révolutionnaire, des étudiants, des partis politiques et des travailleurs de tous les secteurs ont répondu à l’appel de l’union générale des travailleurs algériens (UGTA) en participant à cette marche à travers laquelle, ils ont dénoncé, ce qu’ils qualifient «d’ingérence avérée et flagrante dans les affaires internes du pays de la part de l’union européenne et une tentative de déstabilisation de l’Algérie ». Les participants ont exprimé leur soutien et un attachement clair sans équivoque à la tenue de l’élection présidentielle et à l’institution militaire. Ils ont scandé, ainsi, des slogans hostiles au parlement européen et sa résolution et d’autres de soutien au prochain scrutin et à l’armée. Les affiches, banderoles et pancartes déployées ont véhiculé des messages allant dans le même sens. Ainsi on pouvait lire sur une grande banderole portant la signature d’UGTA «Non à l’ingérence étrangère». D’autres manifestants ont brandi une gigantesque banderole sur laquelle était écrit «comité de soutien à l’armée nationale populaire, la résolution de l’union européenne est une flagrante ingérence dans les affaires de l’Algérie et une provocation de son peuple. Moi je vote». Des portraits géants du chahid Zabana et cheikh Abdelhamid Ibn Badis étaient aussi brandis. Pour certains citoyens ayant participé à cette marche «l’élection présidentielle est une passerelle pour mettre le pays sur des rails plus sûrs avec moins de risques. Elle va aussi permettre aux travailleurs de défendre leurs droits et aspirer à de nouveaux acquis en s’adressant à des institutions élues», dira un travailleur. Un autre estime que le pays ne peut se permettre une période de transition. «il est impératif de tenir ces élections. L’Algérie a besoin d’un président et le peuple aussi. La réussite du prochain scrutin est un devoir. Il faut que les gens aillent voter pour préserver l’Etat et ses institutions et le protéger des dangers et menaces qui le guettent», dit-il. S. A.