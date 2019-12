M. Mihoubi Ã  SÃ©tif : Â«Accompagner les investisseursÂ»

C’est en présence d’un public nombreux qu’Azzedine Mihoubi, a animé jeudi dernier un imposant meeting dans la grande salle du complexe omnisports du 8-Mai-1945.

Mihoubi reviendra sur le lien et la forte symbolique du prix fort, payé par le peuple pour le recouvrement d’une liberté spoliée par l’occupant. Il rend hommage à tous ces artisans de la liberté, Saâl Bouzid, Cheikh Laifa, Mohamed Kerouani et d’autres héros de l’histoire de cette grande nation.

«Un peuple sans histoire est un peuple sans mémoire et un peuple sans mémoire ne peut que sombrer dans l’oubli», dira-t-il pour mettre l’accent sur la nécessité de préserver la mémoire, écrire l’histoire de ce grand peuple et léguer aux générations montantes les grandes réalisations de leurs aînés, le sacrifice de plus 1,5 million de martyrs et une grande révolution qui fait notre fierté à travers le monde. Il dira que s’il venait à être élu, il consacrera à ce volet sa juste place dans le système éducatif et le monde de la culture. Dans cette wilaya connue pour son dynamisme, la force de ses initiatives et l’ingéniosité de ses entrepreneurs, promoteurs et opérateurs économiques, le candidat en parlera longuement, non sans dire le volet que consacre son programme à l’investissement porteur de richesses et d’emploi. «Nous donnerons les moyens et nous accompagnerons les potentialités qui créent cette richesse, aux investisseurs sérieux et travailleurs», dit-il. Comme il fera état de l’intégration de nouveaux mécanismes de soutien à l’emploi pour ancrer d’abord en nos jeunes cette confiance en soi, les aider à abonder dans le sens de réussite sur bien des créneaux porteurs à l’instar de celui de l’agriculture avec des mesures d’incitations. «Nous aiderons les jeunes et ils n’ont pas de quoi avoir peur», ajoute-t-il. «C’est là autant d’objectifs qui sont dans mon programme, comme la nécessité d’en finir avec la bureaucratie, en simplifiant les procédures sachant de surcroît que notre pays recèle d’immenses potentialités. Une lutte implacable sera aussi livrée contre la corruption et le népotisme pour instaurer une justice sociale fondée sur les valeurs du travail de l’égalité et de la concertation», ajoutera le candidat qui soulignera aussi sa volonté à redonner dans les dimensions qu’elle mérite, la juste place qu’elle mérite à la vocation agricole de cette wilaya. Le logement ne sera pas sans occuper une place importante dans le discours d’Azzedine Mihoubi qui mettra l’accent sur les efforts consentis par l’Etat mais aussi cette forte demande qui continue de sévir. «Aussi, nous préserverons le logement social et ferons pour qu’il ne fasse plus l’objet de ‘‘beznassia’’, comme nous avons à charge de mettre en place un marché immobilier de la location», soulignant par là même l’impact produit dans cette wilaya par le logement rural.

Un grand stade pour Sétif, il en parlera avant de rendre hommage à Mokhtar Arribi, Abdelhamid Kermali, Ali Benaouda dit Layass. Comme il dira aussi la nécessité d’édifier un CHU à Sétif.

F. Zoghbi