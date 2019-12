M. Benflis Ã  TÃ©bessa et Ã  Constantine : Â«Une pension pour les femmes au foyerÂ»

De notre envoyé spécial :

Sami Kaïdi

Le candidat à la magistrature suprême, Ali Benflis, a poursuivi sa campagne jeudi dernier, en se rendant à Tébessa où il animé un meeting au niveau de la maison de la culture Mohamed-Chebouki. L’occasion de rendre un vibrant hommage à cette région de l’est du pays qui, a-t-il dit, a tant donné lors de la glorieuse Révolution de Novembre 1954. «La bataille d’El Djorf a permis d’asséner un coup au colonialisme qu’il n’est pas près d’oublier», a-t-il rappelé avec émotion avant de s’incliner à la mémoire de Larbi Tebessi. Il dira qu’il est venu avec un «programme complet» pour remettre «le pays sur les bons rails», relancer la croissance et le faire sortir de la crise. «Je ne suis pas un amateur en politique, mon projet socio-économique est bien étoffé et je suis venu apporter des solutions pragmatiques», a-t-il mis en exergue avant de souligner que son programme a aussi pour vocation de renforcer les constantes et l’identité nationales. «Je suis badissien de formation et j’ai les valeurs novembriste chevillées au corps», s’est-il écrié sous les applaudissements et les youyous de l’auditoire. Benflis a, par ailleurs, proposé de faire sortir le pays de cette épreuve en mettant en œuvre de nouvelles pratiques politiques passant par le partage du pouvoir exécutif entre le président de la République et le chef du gouvernement issu de la majorité parlementaire. Il s’agira aussi, promet-il, de rendre les membres du gouvernement responsables et comptables devant les élues du Parlement.

«Si le peuple m’accorde sa confiance je prends l’engagement que l’ensemble des personnes qui géreront les affaires du pays seront d’authentique patriotes», a-t-il déclaré. Sur un autre registre, il a rendu un hommage appuyé aux professionnels de l’éducation nationale et de santé qui sont, note-il, ceux qui assurent les services publics vitaux de la nation. A cet effet, il a également annoncé, à l'attention de ces derniers, l’ouverture d’un dialogue franc et direct pour pouvoir mettre sur la table l’ensemble de leurs doléances et y répondre.

« L’ANP a fermé la porte à toute velléité d’ingérence étrangère.»

D’autre part, Benflis a exprimé son intention de développer le tourisme religieux, culturel et médical au service de l’effort national de développement. Il a aussi annoncé vouloir encourager et faciliter l’investissement des Algériens résidant à l’étranger.

Abordant le volet solidarité nationale, le candidat a évoqué, à nouveau, son engagement de mettre en place un secrétariat d’État chargé des personnes à besoins spécifiques à même d’améliorer leur condition de vie.

Le président de Talaie El-Houriyat a également tenu à saluer avec force, le rôle salvateur de l’ensemble des services de sécurité et à leur tête l’ANP, digne héritière de l’ALN, qui ont, en toutes circonstances, mis à l’abri l’Algérie de l’ensemble des dangers qui la guettent.

«L’ANP et son haut commandement ont déjoué, les lugubres plans, de la bande et ont fermé la porte à toutes velléités d’ingérences étrangères», s’est-il réjoui. A Constantine, où il a animé son second meeting de la journée au niveau du Zénith de la capitale de l'est du pays, Benflis a constaté «avec émotion» la présence du moudjahid Mohamed Raïs. Dans son discours prononcé dans la ville des Ponts suspendus, Benflis a promis, si le peuple lui fait confiance, de donner l’ensemble des moyens à la justice pour pouvoir lutter, implacablement, contre toutes formes de corruption. Évoquant la place de la jeunesse dans son programme national, il a annoncé qu’il travaillera sans relâche pour faire retrouver l’espoir à cette frange de la population.

«Vous êtes la sève du pays ainsi que son présent. Je m'engage, ainsi, à vous ouvrir les portes de l'entrepreneuriat, vous faciliter les investissements et réduire l'âge limite requis pour accéder aux postes à responsabilités», a-t-il affirmé, avant de rappeler que son projet inclut également la mise en place d'une pension pour les femmes au foyer.

Ali Benflis a, enfin, insisté sur le partage équitable de la richesse nationale au profit de l’ensemble du territoire national et de revoir le système de santé national en ouvrant des assises consultatives. Avant de retourner sur Alger, le candidat s'est rendu à Chelghoum Laïd où il a improvisé en face de sa permanence de campagne un discours à l'adresse de ces militants.

S. K.