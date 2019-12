M. Bengrina dans plusieurs wilayas : Â«unitÃ© et tolÃ©rance entre les AlgÃ©riensÂ»

Après trois semaines d'une campagne qu'il a entamée depuis l'esplanade de la Grande-Poste d'Alger, pour souligner qu'il était l'un des premiers «à soutenir le Hirak du peuple algérien avec ses slogans nationaux, non régionaux», comme il n'a cessé de le répéter lors de sa tournée, le candidat M. Bengrina n'a cessé de sillonner le pays depuis.

Celui-ci s'est par la suite, rendu dans la wilaya de Blida afin de réaffirmer son attachement à l'héritage politique de défunt Mahfoud Nahnah, avec qui il a entamé sa carrière politique. Le candidat Bengrina a orienté son offre électorale sur plusieurs thèmes. Sur le plan politique il a insisté sur «le refus de l'ingérence étrangère dans les affaires intérieures du pays», l'importance de «l'ouverture d'un débat inclusif regroupant tous les acteurs politiques» afin de réfléchir «sur un nouveau pacte politique, social et économique» pour permettre au pays de se libérer des «résidus de la Issaba» et «au peuple algérien de retrouver confiance en ses gouvernants et tracer sa voie de la démocratie». Le candidat a annoncé qu'il «sera un symbole d'unité, de tolérance entre les Algériens», s'il était élu par le peuple.

Sur le plan économique, M. Bengrina s'est engagé de rehausser la place de l'Algérie parmi les économies performantes des nations en voie de développement. La restructuration de l'économie algérienne passe par l'impératif de «diversifier les sources par l'investissement dans les secteurs agricole, industriel et touristique loin de la politique de la dépendance aux revenus pétroliers» Pour le candidat à la magistrature suprême, le sentiment d'accroissement des inégalités est le plus aigu, d'où l'importance de «réviser la politique de soutien». Le thème clivant de «déséquilibre régional» était aussi présent, dans le discours électoral de M. Bengrina. Il propose de «créer des pôles économiques dans toutes les régions du pays et «de réorienter l'argent destiné à l'importation vers le soutien aux agriculteurs désirant investir en vue de renforcer la production locale», tout en assurant «une répartition équitable des richesses et des projets entre les régions du pays». S'agissant des autres volets de son programme électoral, M. Bengrina a insisté sur «l'impératif de promouvoir le secteur des affaires religieuses à travers l'unification de la référence religieuse de la nation algérienne». Le candidat du Mouvement El Bina a appelé également à la création d’un haut conseil de la fetwa «dans le but de réhabiliter le statut social, matériel et moral de l'imam et du conseiller religieux». Dans le même sillage, il a insisté, à Constantine, sur la nécessité «de créer une institution indépendante chargée de la Zakat et la gestion des Wakfs», pour que cette dernière soit, selon lui, «une source d'un développement économique». Lors de ses meetings M. Bengrina était obligé parfois de répondre à certains individus qui l'interpellaient au sujet des élections. Dans la ville d'Eulma (Sétif) Bengrina est allé jusqu'à affirmer que «Si le peuple s'abstient de voter le 12 décembre et rejette les élections, je serai le premier à marcher avec lui contre l'élection, mais s'il décide de s'exprimer par les urnes, il est libre… la liberté signifie s'exprimer, sans porter atteinte à autrui». Et d'insister également sur les menaces qui pèsent sur le pays «le peuple est en train de prendre conscience du saut dans l'inconnu que représente la transition», n'a-t-il cessé de rappeler lors des meetings qu'il a animés dans les différentes wilayas. Ce qui a été remarquable lors de la tournée électorale de M. Bengrina est «son choix» de sillonner le pays par route, et non pas par avion. Il a également misé sur une ultime mobilisation de son réservoir de vote implanté notamment dans la wilaya du Sud, et compte visiter Ouargla à la fin de la campagne ce dimanche.

Le candidat a aussi fait des réseaux sociaux sa machine électorale, avec ses 152.000 abonnés sur Facebook, Instagram et Twitter, et un site web contenant toutes les infos, déclarations et programme électoral. La campagne va prendre fin officiellement ce soir, après le premier débat entre les candidats, mais le prétendant à la fonction suprême annonce qu'il continuera d'occuper le terrain, en particulier sur les réseaux sociaux.

L'entourage du candidat ne désespère pas de sa capacité à faire entendre sa différence vis-à-vis des autres candidats.

Tahar Kaïdi