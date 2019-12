M. BelaÃ¯d Ã  Constantine : Â«La fuite des cerveaux a causÃ© de gros prÃ©judicesÂ»

De nos envoyés spéciaux :

Mohamed Mendaci et Youcef Cheurfi

Abdelaziz Belaïd a passé en revue, jeudi dernier, à Constantine, les points phares de son programme et rappelé que la femme est le socle de la société. «Nous devons la protéger contre toutes sortes de violences, lui assurer ses droits et prendre en charge ses préoccupations ainsi que celles de l'enfance», a-t-il estimé, lors d’un meeting.

Il est inconcevable de constater encore des décès de femmes dans les maternités et de rencontrer des enfants abandonnés dans les rues. «L’Algérie dispose pourtant d'énormes moyens devant lui permettre une prise en charge adéquate de ces problèmes sociétales. On est dans l'obligation de respecter l'être humain quel qu'il soit», a-t-il insisté encore.

Pour cette avant-dernière sortie de campagne, en attendant le grand meeting prévu aujourd'hui, à Alger, le président du Front ‘‘El Moustakbel’’ a dénoncé les agissements du régime de Bouteflika contre l'université algérienne et indiqué que l'ancien système n'a accordé «aucune» importance à la science et aux scientifiques, ce qui a cassé, selon lui, l'élan de l'université algérienne qui «n'arrive plus» à prendre son envol. Compte-t-il apporter des solutions pour remédier à cette situation ? «Évidemment, a-t-il assuré, je propose dans mon programme le développement d'une université algérienne forte qui devra se recentrer sur le chercheur et l'enseignant lesquels pourront aider à inculquer la connaissance et le savoir-faire aux générations futures». Le plus jeune candidat en lice pour la présidentielle du 12 décembre regrette cependant les «interminables» fuites de cerveaux vers d'autres pays. «Une saignée qui a causé, a-t-il poursuivi, de grands préjudices à notre économie et au développement du pays. Des sommes colossales sont utilisées pour l'enseignement et la formation des étudiants dans nos universités mais au final, ils prennent la route vers d'autres cieux pour y exercer et mettre leurs talents au service des étrangers». Allant plus loin, Belaïd a affirmé que «malheureusement», les Algériens sont un «peu partout» dans le monde et exercent dans les grandes sociétés et les grands hôpitaux parce qu'ils ont trouvé la «quiétude» qui est «inexistante chez nous» et aussi la «liberté» et les moyens «nécessaires» pour «développer» leurs connaissances et les mettre au service de nos concitoyens. Il soulignera dans ce sens que la solution est «claire» comme de l'eau de roche. «L'Etat doit mettre tous les moyens du côté de nos experts, chercheurs et scientifiques pour éduquer et transmettre le véritable savoir aux étudiants algériens», a-t-il tout simplement recommandé.

Sur un autre registre, le président du front El Moustakbel a dénoncé la politique de l'ancien président de la République, Abdelaziz Bouteflika, au sujet de la réalisation des structures sanitaires. Et de s’interroger : «Pour quelle raison l'ancien régime s'est acharné à construire des prisons au lieu de réaliser des hôpitaux ? L'ancien système s'est illustré en cassant l'intelligence algérienne et en détruisant la jeunesse».

M. M.