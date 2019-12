AutoritÃ© nationale indÃ©pendante des Ã©lections : M. Charfi appelle les magistrats Ã  porter la voix du peuple

À moins d’une semaine de la présidentielle du 12 décembre, les pouvoirs publics ne cessent de mettre les bouchées doubles en vue de la réussite de ce rendez-vous électoral, que d’aucuns qualifient de «crucial».

Entre moyens humains et supports logistiques, rien ne semble être laissé au hasard tandis que côté mobilisation et sensibilisation, les appels et autres campagnes lancés ici et là se multiplient ces derniers temps.

De son côté, l’Autorité nationale indépendante des élections, qui supervise l’opération électorale de son début jusqu’aux dépouillements des voix et la proclamation des résultats, s’efforce à réunir les conditions idéales pour faire du 12 décembre un succès franc, même si rien n’est simple dans cette conjoncture particulière que traverse notre pays. Pour ce faire, elle enchaîne avec les journées de formation organisées en direction des acteurs concernés de près par ce scrutin, à l’exemple des magistrats qui ont été conviés, avant-hier, à prendre connaissance des nouveaux mécanismes adoptés par l'ANIE dans l'organisation des élections et devant «garantir» le déroulement du processus électoral en toute «transparence», rapporte l’APS. Cette rencontre, la 3e du genre, intervient après celle organisée au profit des coordinateurs et délégués de wilayas et des communes, et à l'étranger.

Mettant à profit cette opportunité, le président de l'Autorité a appelé les magistrats chargés de la supervision des prochaines élections à «veiller» au «strict» respect de la loi pour «répondre» aux aspirations du peuple algérien. «Il faut également maintenir la confiance qui garantira le salut auquel aspire le peuple algérien à travers le scrutin présidentiel du 12 décembre», a ajouté Mohamed Charfi, invitant au passage ces mêmes magistrats à «porter» la voix du peuple à l'ANIE en «toute honnêteté» pour que cette dernière puisse annoncer le nom d'un président de la République «élu» et choisi par les électeurs en toute «liberté» et «transparence».

De son côté, le responsable de la communication de cette instance s’est dit, lors d’un point de presse animé en marge de cette journée de formation, convaincu que les élections seront libres et démocratiques, sans possibilité de fraude. «Dire qu’il pourrait y avoir de la fraude lors de la présidentielle du 12 décembre est illusoire.

On entend ici et là des voix qui prétendent que le régime en place soutient un candidat au détriment des autres, que l'ANIE favorise un candidat à un autre. Je peux vous certifier que tout ceci est faux, ce n’est qu'une illusion car ce genre de pratiques relève du passé, c’est révolu», a démenti Ali Draâ. L’ANIE n’hésite pas, à ce propos, à mettre en garde tout responsable, qu'il soit concerné d'une manière directe par l'organisation des élections ou dépendant d'autres départements, contre toute tentative de soutient d’un candidat bien précis, d’essayer de frauder ou, carrément, de s'immiscer dans le processus électoral. «La justice ne se laissera pas faire et se chargera de prendre les dispositions qui s’imposent dans pareilles circonstances», a-t-il averti avant de vanter le mode de fonctionnement de l’Autorité nationale indépendante des élections qui a recouru, selon ses dires, à des méthodes «innovantes» et «modernes», basées sur l'outil informatique et les «nouvelles» technologies dans l'organisation des élections. «Ceci va sans doute permettre de bloquer la voie à toute personne qui sera tentée par la fraude», a-t-il noté, cité par la même source.

Le responsable de la communication de l’ANIE a rassuré à cette occasion que la préparation du rendez-vous électoral du 12 décembre se poursuit dans de «bonnes» conditions et tenu à rappeler que l’ANIE est la «seule» et «unique» instance chargée de l'organisation et de la supervision de ces élections. «Elle fonctionne en toute transparence, suit minutieusement le déroulement de la campagne électorale pour assurer sa réussite et garantir le succès des meetings des candidats lors de leurs déplacements à travers le pays. «En fin de compte, ce sera l'urne qui va trancher le 12 décembre et décidera qui sera le nouveau président de la République», a relevé Ali Draâ.

Soraya Guemmouri