Telagh nouvelle wilaya dÃ©lÃ©guÃ©e : Satisfaction de la population

La population de Telagh a célébré lundi la promotion de la daïra de Telagh au rang de wilaya déléguée. Un nouveau statut qui concrétise l’approfondissement du concept de décentralisation mais aussi la dynamisation de la relance économique dans cette zone des Hauts plateaux à vocation agro-pastorale singularisée par la présence d’un imposant massif forestier. Il convient de signaler que la daïra avait bénéficié d’un programme spécial dans les années 70 déjà, mais sans aucune incidence sur sa promotion vu les retards enregistrés dans la réalisation des projets inscrits.

L’implantation d’une unité audio de l’ENIE a donné une certaine impulsion, mais vite ralentie à la suite de sa fermeture. Cette situation a contribué à accentuer le taux de chômage déjà élevé et les maux sociaux engendrés par la dégradation des conditions de vie. La période sombre de l’histoire du pays vécue dans la solitude et l’incompréhension a été sans doute une épreuve douloureuse pour la région et la population, accentuant davantage cette précarité. Les investissements opérés dans les secteurs de l’aménagement, de l’habitat, de l’hydraulique et de l’éducation surtout n’ont pas été suffisants pour promouvoir les potentialités agricoles et touristiques de cette zone.

Ce nouveau statut lui confère de nouvelles missions et lui permettra de mobiliser de nouveaux moyens pour consacrer le développement. Un développement axé sur l’agriculture et le tourisme pour constituer un pôle économique par excellence. Les commentaires allaient bon train dans les places publiques, et les passagers étaient conviés à un couscous en signe d’hospitalité et de reconnaissance aux pouvoirs publics.

La célébration sur fond de fantasia a revêtu un caractère populaire pour exprimer le soutien au processus électoral et à l’œuvre de l’ANP présente auprès des populations rurales. Comme au bon vieux temps, les tribus de la région ont tenu à renouer avec leurs traditions et les poètes populaires, les guwels l’ont explicité à travers quelques qacidate.Telagh espère des lendemains meilleurs et aspire à un épanouissement à la mesure des sacrifices consentis par ses moudjahidine et résistants. Aux élus actuels de prendre le relais.

