Alger, Blida, Tipasa et Chlef : Remise de 1.330 logements AADL-2 et LPP

Les opérations de distribution de logements se poursuivent. Ce jeudi, le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville a présidé, à la mutuelle générale des travailleurs de la sécurité sociale de Zéralda (Alger), une cérémonie de remise de clés de 1.330 unités des formules location-vente (AADL) et promotionnel public (LPP).

Dans son allocution prononcée à cette occasion, Kamel Beldjoud a précisé que sur les 1.330 logements concernés par cette nouvelle opération, 1.000 ont trait au programme AADL2 et qui sont situés dans la ville nouvelle de Sidi Abdellah et à Ain Benian, tandis que le reste (330 unités) porte sur la formule du LPP dont les sites sont implantés au niveau des wilayas d'Alger, Blida, Tipasa et Chlef. Le ministre a profité de cet événement pour procéder à la remise de plusieurs actes de propriété au profit des souscripteurs de la formule de logement type AADL. « Ce sont les instructions du Premier ministre d’accorder une attention particulière à cette opération et de remettre les actes de propriété aux bénéficiaires dans les délais impartis», a-t-il souligné. Il a, dans ce contexte, rappelé que 250.000 logements, toutes formules confondues, ont été distribués entre janvier et fin octobre de cette année, dont 100.000 unités de la formule publique locative (LPL), appelée communément le social, 67.000 de type location-vente, (AADL), 18.000 LSP, social participatif, et 2.000 LPP, le logement public promotionnel.

On compte également 40.000 aides financières attribuées pour l'habitat rural, 2.500 aides financières pour la restauration de chalets et d’habitations, ainsi que 20.500 lots de terrain distribués dans le cadre du programme des lotissements sociaux. « Je tiens à saluer à cette occasion les efforts consentis par l’ensemble des intervenants», dira-t-il. Beldjoud a fait savoir également que l’année 2019 a été marquée par le lancement des chantiers de réalisation de 87.000 logements de différentes formules, dont 29.000 unités de type AADL et plus de 18.000 autres de la formule LPA. Evoquant le programme en cours de réalisation, il fera part de l’existence de 682.000 unités réparties comme suit : 273.500 logements AADL, 217.500 LPL, 114.000 LSP, 22.000 LPP et 55.000 habitats ruraux. « Les travaux avancent bien et conformément aux délais fixés», a-t-il rassuré, écartant l’existence de quelconques contraintes constatées ou relevées dans l’exécution de ce vaste programme. Réitérant l’engagement de l’Etat pour le parachèvement de tous les programmes de logement, le ministre a assuré que l’année 2020 sera marquée par la réception, entre autres, de 160.000 unités AADL sur l’ensemble du territoire national.

Pour assurer le bon déroulement de la prochaine rentrée scolaire, Beldjoud a annoncé la livraison d’environ 700 établissements scolaires pour les trois cycles scolaires, en sus de 1.300 infrastructures parascolaires. Il a, également, fait part de la réception au cours de la même année de plusieurs infrastructures relevant des secteurs de la santé, de la jeunesse et des sports ainsi que de la sécurité.

Kamélia Hadjib