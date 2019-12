Le parc hÃ´telier se renforce : CrÃ©ation de 3.000 postes dâ€™emploi

« La wilaya d’Adrar occupe, aujourd’hui, la troisième place en termes d’investissements touristiques après la capitale et Oran », a indiqué, jeudi dernier à Alger, le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Abdelkader Benmessaoud. S’exprimant en marge de la cérémonie d’inauguration de l’hôtel Marriott Resort catégorie cinq étoiles et l’hôtel de type quatre étoiles sous la marque Marriott Résidence Inn du complexe touristique de Bab Ezzouar, il a souligné que « le nombre des hôtels au niveau de cette région saharienne est de 120, dont 50% ont été déjà réceptionnés», ceci, a-t-il dit, «confirme la priorité accordée par l’Etat à la réalisation des infrastructures touristiques et l’accompagnement des opérateurs au niveau national et en particulier au Sud».

Il a réitéré que « 40% des investissements touristiques ont été financés par le gouvernement, et cela à travers notamment l’exonération des impôts, l’octroi au dinar symbolique du foncier dans le Sud et les Hauts plateaux et l’octroi de crédits bancaires», tout en précisant que « l’ensemble de ces réalisations s’inscrivent en droite ligne de la stratégie de développement du secteur à l'horizon 2030». Mettant à profit cette occasion, M. Benmessaoud a fait savoir que « le gouvernement a mis en place les moyens nécessaires au profit des touristes nationaux et étrangers afin de découvrir le patrimoine culturel, cultuel et touristique de notre pays». Appuyant ses dires, le premier responsable du secteur a cité, à titre d’exemple, entre autres, la réduction des tarifs des billets d’avion et des hôtels durant cette saison saharienne.

Evoquant, par ailleurs, l’inauguration des deux luxueux hôtels, il a fait savoir qu’ils vont créer pas moins de 3.000 postes d’emploi. Le ministre a ensuite exprimé sa pleine satisfaction quant à l’important rôle que jouent les opérateurs économiques, en particulier les établissements hôteliers dans la promotion de la destination Algérie. S’agissant du volume de l'investissement, il a relevé qu’il s'élève à 2.393 projets touristiques assurant 310.274 nouveaux lits. Il a rappelé qu’actuellement le pays compte 2.836 agences de tourisme et de voyages. Après l’inauguration officielle des deux hôtels, la délégation composée essentiellement de ministres, de cadres et de professionnels, a assisté à une brève présentation sur le complexe touristique de Bab Ezzouar, qui est considéré, selon ses propriétaires, comme le projet le plus important du genre en Algérie avec une valeur d’investissement dépassant les 50 milliards de dinars. Ce projet, qui s’étend sur une surface de plus de 95.000 m² et une surface de constructible de 28.000 m², englobera neuf tours de 14 étages, trois bâtiments, intégrés en un seul complexe.

Faire connaître aux jeunes les différents sites touristiques

Par ailleurs, le ministre du Tourisme et le ministre de la Communication, Porte-parole du gouvernement et ministre de la Culture par intérim, Hassane Rabehi, ont donné le coup d’envoi d’une caravane touristique composée de jeunes. Cette caravane à destination de la wilaya de Bechar vise à faire connaître aux jeunes les différents sites touristiques de cette région saharienne, ancrer chez eux l’esprit de citoyenneté et à participer à l’animation de l’environnement. « La tenue de cette caravane explique la conscience de nos jeunes quant à l’importance de découvrir leur beau pays, en particulier le Sud qui recèle d’énormes potentialités», a indiqué M. Abdelkader Benmessaoud. De son côté, le ministre de Communication a salué les organisateurs de cette caravane qui permettra, selon lui, aux jeunes de découvrir les paysages et les potentialités touristiques de leur pays. Il dira dans ce sens que plusieurs initiatives ont été déjà organisées dans le même objectif. Il a affirmé à cet effet que d’autres initiatives seront organisées à l’avenir.

