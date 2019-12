Importation de mÃ©dicaments : lâ€™investissement comme condition

Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a rappelé, jeudi dans un communiqué, les dispositifs réglementaires auxquelles sont soumis les importateurs de médicaments et dispositifs médicaux, et ce dans le souci de «la protection» de la santé du citoyen et de l'économie du pays.

PUBLIE LE : 07-12-2019 | 0:00