Cycle primaire : RÃ©ponse aux revendications des professeurs

Le ministère de l'Éducation nationale a pris une série de mesures en réponse aux revendications soulevées par les professeurs d'enseignement primaire (PEP), relatives aux volets pédagogique et socioprofessionnelles.

Le ministère «n'a ménagé aucun effort pour écouter les PEP et interagir avec eux en matière d'amélioration et de facilitation de l'action pédagogique», selon un communiqué de la tutelle, indiquant que l'application des dispositions du décret présidentiel 14-266 de 2014 «requiert la modification et la complétion des dispositions du décret exécutif No 08-315 d'octobre 2008 relatif aux personnels du secteur de l'Éducation». Il s'agit de mettre seulement «les dernières retouches» sur ce projet devant entrer en vigueur au plus tard le 31 mars 2020, a affirmé le ministère. Concernant l'unification des fiches pédagogiques, le ministère de l'Éducation a rappelé que «des équipes nationales spécialisées sont en cours de composition pour élaborer des fiches pour tous les niveaux d'enseignement, en vertu d'une circulaire rendue publique le 2 décembre courant, des équipes qui seront supervisées par le Centre national des documents pédagogiques (CNDP), et encadrées par le Conseil national des programmes (CNP), l'Inspection générale de pédagogie (IGP) et la Direction de l'enseignement fondamental». «Les fiches en question devraient être exploitables, sur la plateforme numérique de l'Éducation nationale, à compter de février 2020.

Il est possible pour les PEP d'élaborer des fiches informatisées à adapter bien entendu aux spécificités de chaque groupe pédagogique», ajoute la même source, précisant que «nombre de fiches de remédiation seront disponibles sur la plateforme numérique à partir du 5 janvier 2020».