Personnes Ã  besoins spÃ©cifiques : cap sur lâ€™Insertion professionnelle

«Notre département procédera au contrôle de la mise en œuvre des dispositions du décret exécutif qui consacre au moins 3% des postes d'emploi au profit des personnes à besoins spécifiques.» C'est ce qu'a révélé, hier, la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme.

S'exprimant, en mage de l'ouverture des travaux de la session ordinaire du Conseil national des personnes handicapées, au Centre national de formation de personnel spécialisé (CNFPS, Alger), Ghania Eddalia a assuré que l'État accorde une attention «particulière» à la question de l'emploi et du travail des personnes à besoins spécifiques, et indiqué que les entreprises publiques et privées sont «tenues» d'appliquer le pourcentage de postes de travail réservés au recrutement de cette catégorie de la société et d'introduire cette mesure dans son plan de recrutement. «La loi prévoit, via les services de l'inspection du Travail, des mécanismes de contrôle par l'application de l'obligation de recrutement des personnes à besoins spécifiques sur le terrain et des mesures strictes et conséquentes pour pallier toute infraction aux lois», a-t-elle rappelé. Elle a, à cet égard, souligné que le ministère avait mis en place des programmes de sensibilisation en vue de faire connaître le dispositif juridique et d'expliquer les mesures prises par le gouvernement et l'amélioration des conditions d'insertion socioprofessionnelle des personnes à besoins spécifiques, notamment l'augmentation du taux de leur employabilité de 1% à 3% au minimum.

La ministre est revenue par ailleurs sur l'importance du Conseil national des personnes handicapées en tant qu'instance consultative nationale dans l'amélioration de la concertation et de la coordination autour des questions relatives à la protection des personnes handicapées, à leur insertion socioprofessionnelle et à l'amélioration de leur situation financière et morale, outre la proposition de recommandations et de propositions appropriées. Elle a insisté sur l'importance de sortir de cette rencontre avec des recommandations applicables sur le terrain, en vue «d'améliorer» les conditions de vie des handicapés et de «faciliter» leur insertion socioprofessionnelle et économique. «C'est un organe qui va élaborer une politique en direction des personnes à besoins spécifiques, dont va s'inspirer le gouvernement», a-t-elle expliqué, rappelant au passage le décret exécutif 19-145 portant réaménagement des dispositions du décret exécutif 06-145 fixant la composition, les modalités de fonctionnement et les attributions du Conseil national des personnes handicapées. Des mesures qui permettront, selon la première responsable du secteur, de «renforcer» et «d'élargir» les missions du conseil, notamment en matière de politiques et de stratégies devant être mises en œuvre au profit des handicapés et leur conformité aux dispositions des Conventions internationales des droits de cette frange.

Ce décret exécutif stipule l'augmentation de 43 à 72 des membres du Conseil, pour comprendre, ainsi, 27 membres des départements ministériels, 14 des établissements et organes publics, 9 des organisations patronales, 2 enseignants chercheurs et 20 membres d'associations et de fédérations activant en la matière, et la désignation du président du conseil par le ministre de la Solidarité nationale, un président qui devra faire preuve de la compétence et de l'expérience dans ce domaine.

Il a été question également à la création de quatre commissions thématiques chargées de la prévention et de la prise en charge précoce du handicap, de l'éducation, de l'enseignement et de la formation professionnels, et de la réinsertion professionnelle et sociale, outre la facilitation de l'accès à l'environnement matériel, social, économique et culturel.

Il est à noter qu'à l'issue de cette rencontre, il a été procédé à la nomination par Mme Eddalia du Professeur Nacereddine Lakhdari au poste de président du Conseil, ainsi que la nouvelle composante du Conseil national des personnes handicapées.

Sarah Benali Cherif