Inauguration dâ€™un systÃ¨me de cÃ¢ble sous-marin : Consolider la souverainetÃ© nationale

La ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique qualifie le système de ce câble sous-marin

à fibre optique de «stratégique» pour l’Algérie, laquelle «concrétise» la démarche de «consolidation» de la souveraineté nationale

dans le domaine des télécommunications.

Baptisé ORVAL/ALVAL, ce système de câble sous-marin relie le réseau de télécommunications national, à partir d'Oran et d’Alger, au réseau européen, au niveau de la ville de Valence (Espagne). Fabriqué en Algérie, il compte plus de 770 km de fibre optique. «Il s’agit du premier système sous-marin construit et géré à 100% par l’Algérie, fournissant une totale indépendance au pays, en particulier avec la création d’Algérie Télécom Europe en Espagne», s’est félicitée, Houda-Imane Faraoun, qui procédait, avant-hier à Valence (Espagne), à l'inauguration de ce système, en compagnie notamment de l'ambassadeur d'Algérie en Espagne, Toufik Milat. L’inauguration s’est déroulée simultanément avec trois stations relevant d'Algérie Télécom.

Le système «ORVAL/ALVAL» en question fournit une très importante capacité de transmission disponible (jusqu’à 40 Terabit/s) pour l’Algérie, dont les besoins actuels ne dépassent pas, selon elle, les 1,2 Térabit/s. «Il permet également une redondance par rapport aux systèmes existants utilisés par l’Algérie, comme le système MEDEX (câble sous-marin, qui raccorde le réseau internet algérien de fibre optique au réseau international reliant les États-Unis d'Amérique à l'Asie par le bassin méditerranéen), lancé en février dernier», a précisé la ministre.

D’un coût de 27 millions de dollars, le nouveau système permettra de gérer «efficacement» le flux internet entrant et sortant de l’Algérie, le transfert de «DATA», tout en «augmentant» la vitesse et le flux d’informations vers notre pays, mais aussi les capacités de connexion à domicile et dans les entreprises. À travers cette réalisation dans le domaine de sécurisation des réseaux et de l’augmentation des capacités de débit de l’internet, l’Algérie mobilise l’équivalent de 40 térabits qui représentent environ 40 fois les besoins d’utilisation nationale, lui permettant du coup d’ambitionner de se «positionner sur le marché européen et africain de commercialisation des services internet».

Lors de la présentation de ce système, il a été relevé que toutes les phases techniques interconnectant le câble sous-marin en fibre optique avec les 3 stations d’Alger, d’Oran et de Valence ont été effectuées avec «succès». Le directeur général du Groupe Télécom Algérie, dont dépend ATE, a indiqué, à cette occasion, que le système «ORVAL/ALVAL» sera mis en service commercial au cours du premier trimestre de 2020, estimant à 2,5 millions d'euros, le coût d’achat et d’équipement du siège d’Algérie Télécom Europe, installé au niveau de la zone industrielle de Valence. Pour les responsables d’Algérie Télécom, cette nouvelle voie est une «garantie» en cas d'incident majeur que le réseau national sera «toujours» connecté au monde. Tout en renforçant les ressources nationales, le système est une «opportunité» pour l'opérateur public de se positionner sur le marché international et s'engager sur la voie pour rejoindre les grands groupes de télécommunications internationaux, a-t-on ajouté. «Ce projet a été inscrit au titre du plan ORSEC, pour la sécurisation du réseau national de télécommunications, suite à l'incident l'ayant marqué en 2003, alors que l'Algérie disposait d'une seule voie internationale de télécommunications», a-t-on indiqué auprès d'Algérie Télécom. Le système permettra, au-delà de l'augmentation des capacités nationales en matière de bande-passante et de l'assurance de la pérennité de la connectivité internationale, d'assurer une «diversification» des points d'atterrissement par le raccordement au réseau espagnol, alors que le point de convergence de la quasi-totalité des systèmes sous-marins traversant la Méditerranée et desservant les pays africains atterrissent à Marseille (France).

Algérie Télécom Europe a souligné qu'à la différence des systèmes auxquels notre pays est raccordé, soit le «SEAMEW4» et plus récemment le «MEDEX», le système «ORVAL/ALVAL» est une infrastructure 100% algérienne, qui sera exploitée dans son intégralité par l'opérateur public national, à travers Algérie Télécom en Algérie, et Algérie Télécom Europe en Espagne.

Salima Ettouahria