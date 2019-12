Droit de prÃ©emption sur les intÃ©rÃªts dâ€™Anadarko en AlgÃ©rie

La Compagnie nationale Sonatrach va exercer son droit de préemption sur les intérêts détenus par Anadarko en Algérie suite à une décision du ministre de l'Énergie relative à une opération, dans le cadre d'une fusion/acquisition effectuée par Anadarko, «incompatible» avec la réglementation en vigueur, a annoncé, mercredi, un communiqué du ministère de l'Énergie. Réagissant à cette décision, Mohamed Saïd Beghoul, expert en énergie, a indiqué qu’«il faut partir du principe que l'exercice du droit de préemption, en général, est prévu par la loi algérienne, et que les intérêts d'Anadarko en Algérie ne sont pas des actions dans Sonatrach. Elle n'a aucune propriété dans Sonatrach». Il s'agit, précise-t-il, d'«actifs entrant dans le cadre d'un contrat de partage de production où il y a encore des réserves à produire, et là l'exercice ou non du droit de préemption reste à l'appréciation de Sonatrach au cas où le partenaire décide de les céder et même dans le cas où le partenaire en question est avalé par une autre compagnie (occidental dans notre cas), et ça c'est selon l'article 31 de la loi 05-07. Il y a même le décret 07-336 du 31 octobre 2007 qui autorise le droit de préemption dans le cas de fusion ou d'acquisition». Par ailleurs, souligne l’expert, la loi de finances complémentaire de 2009 prévoit, dans son article 62, que l’État algérien dispose d’un «droit de préemption sur toutes les cessions d'étranger à étranger. Donc Sonatrach pourrait préempter dans tous les cas de figure. C'est son droit». Dans le même ordre d’idées, le Dr Beghoul explique que l’une des particularités de ce dossier est qu'il s'agit d'«un partenariat, TOTAL en l'occurrence, qui depuis 3 ou 4 ans ne cesse de renforcer sa présence en Algérie à même de rivaliser avec Sonatrach sur son propre terrain, alors que notre intérêt est dans un partenariat dispersé pour éviter le monopole». TOTAL, rappelle-t-il, a, entre autres, «déjà acheté les 12.5% d'actifs que détenait Maersk dans Berkine, elle a 49% dans le développement de TFT dont l'entrée en production est prévue pour 2021, elle a déjà 35% sur TFT, 38% sur le gaz de Timimoun, 49% dans la STEP (Sonatrach TOTAL Entreprise de Polymeres), et est impliquée dans notre Offshore». Compte tenu de ces éléments, l’expert interrogé estime que «la concentration économique d'un partenaire faisant de lui un opérateur pétrolier rivalisant avec Sonatrach sur son terrain est à éviter».

Fouad Irnatene

Mourad Preure :

«Une démarche positive»

Régissant, à propos de la décision de la compagnie nationale Sonatrach d’exercer son droit de préemption sur les intérêts détenus par Anadarko en Algérie, ciblés par une opération de rachat par Total, l’expert international dans le domaine pétrolier, Mourad Preure, s’est déclaré «très heureux que Sonatrach soit en condition d’exercer son droit de préemption sur les actifs d’Anadarko». S’exprimant jeudi sur la question, lors de l’émission «L’invité de la rédaction», de la Chaîne III de la radio nationale, il a affirmé que cette démarche est «extrêmement positive, pour deux raisons : la première, c’est le réflexe du pétrolier tout court pour l’élargissement de la base de réserves de Sonatrach, et, deuxièmement, c’est une décision qui renforce la souveraineté nationale». Une nuance, cependant, précise-t-il, «la souveraineté aujourd’hui est une bataille d’ingénieurs, d’économistes et de juristes». En clair, «si vous récupérez des actifs et que vous n’êtes pas en mesure de maîtriser les opérations ensuite, cette souveraineté n’a dans ce cas plus de sens». Donc, «il faut renforcer davantage Sonatrach», a-t-il souligné. Aussi, dans toute cette histoire, «c’est le renforcement de la position nationale sur notre amont à travers notre compagnie pétrolière qui est essentiel», estime l’intervenant. Dans le même contexte, l’expert Mourad Preure a fait savoir que concernant le contrat d’Anadarko, il a toujours appelé au retour à la loi 86-14. «Aussi, la nouvelle loi reprend en gros les principes de la loi en question, notamment le contrat de partage production qui en est le cœur», a-t-il indiqué. Mais ce qui est certain pour cet expert, c’est que «le droit de préemption est un droit légal, et non pas contractuel, donc prévu dans la loi». Plus explicite, il rappelle que «le partenaire de Sonatrach est Anadarko Algérie, et il y a eu un changement de contrôle de cette dernière au profit de la compagnie Occidental Petrolium», une opération jugée incompatible par la partie algérienne, avec le maintien d’Anadarko dans le contrat d’association sur le périmètre de Berkine, et que, «par conséquent, le ministre de l’Énergie va instruire Sonatrach pour exercer ce droit en tant que propriété de l’État». Dans cette optique, explique encore l’expert Mourad Preure, «la compagnie nationale va négocier la valeur des actifs d’Anadarko, une démarche réalisée d’une manière unilatérale par cette dernière et le groupe Total». Il faut savoir en fait qu’«Anadarko a été absorbée par Occidental Petrolium qui a vendu les actifs africains, dont les actifs algériens, pour 8,8 milliards de dollars à Total, sachant que les actifs algériens ont été surévalués». Par conséquent, «il y aura un round de négociations et, si nécessaire, aller à l’arbitrage, pour que les actifs soient évalués à leur juste valeur». Aussi, insiste-t-il, «il est important que ce droit soit, à chaque fois, confirmé et renforcé».

D. Akila