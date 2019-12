GRAND ANGLE : Paradoxe

S’il fallait encore chercher un argument pour démontrer l’urgence de la réforme de l’ONU, sa propre Assemblée générale vient de le fournir. Mercredi, les membres de cette auguste Assemblée ont adopté, à une écrasante majorité, quatre résolutions en faveur de l’Etat de Palestine. L’une d’elles, intitulée «Règlement pacifique de la question de Palestine», a été adoptée par 147 Etats pour. Sept ont voté contre. Un vote qui montre, si besoin est, que la communauté internationale est, dans sa grande majorité, favorable à un règlement du conflit qui oppose les palestiniens aux israéliens depuis des lustres. Quelques jours avant cela, cette même Assemblée a célébré la 32e Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. Lors de cette cérémonie, plusieurs responsables onusiens ont réaffirmé leur engagement à œuvrer en faveur de la réalisation des droits inaliénables du peuple palestinien. Le patron de l’ONU n’avait pas manqué de réaffirmer «l'attachement (de l’organisation) à défendre les droits du peuple palestinien». Pourtant dans la réalité, la situation est bien loin de correspondre à cette volonté exprimée publiquement et matérialisée par l’adoption de résolutions réaffirmant la justesse de la cause palestinienne et les droits inaliénables de son peuple. Pis, fera remarquer le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, la situation tend à se détériorer. «Malheureusement, au cours de l’année écoulée, il n’y a eu aucune évolution positive et la situation sur le terrain continue de se détériorer», a-t-il déploré. Ce constat est à interpréter comme un aveu d’impuissance devant le diktat imposé par le Conseil de sécurité. Et l’actuel secrétaire général de l’ONU ne pourra que constater et déplorer son incapacité à peser sur cet organe onusien. Ses prédécesseurs ont été confrontés à la même situation et ses successeurs n’y échapperont pas. En fait, il en sera ainsi tant que la réforme, souhaitée, de l’ONU n’aura pas eu lieu. Et pendant ce temps, Israël continuera de détruire, avec la bénédiction de ses parrains au Conseil de sécurité, toute possibilité d'établir un Etat palestinien et d’instaurer une paix durable dans la région. Mais ce n’est pas là le seul paradoxe à mettre sur le compte de l’ONU.

Nadia K.