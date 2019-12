Prisonniers sahraouis : Appel Ã  une libÃ©ration immÃ©diate et inconditionnelle

L'Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l’Homme, un partenariat de la FIDH et de l’Organisation mondiale contre la torture (OMCT), a appelé les autorités d'occupation marocaines à la libération immédiate et inconditionnelle de la militante sahraouie Mahfouda Bamba Lefkir et de l’ensemble des défenseurs des droits humains sahraouis.

Dans un communiqué commun publié jeudi, les organisations ont exigé des autorités marocaines de «garantir en toutes circonstances l’intégrité physique et psychologique de Mme Mahfouda Bamba Lefkir et de l’ensemble des défenseurs des droits humains au Sahara occidental». Elles ont également appelé à «mettre un terme à toute forme de harcèlement, y compris au niveau judiciaire, à l’encontre de Mahfouda Bamba Lefkir et de l’ensemble des défenseurs des droits humains au Sahara occidental», et de «mener sans délais une enquête exhaustive, indépendante, effective, rigoureuse, impartiale et transparente quant aux allégations de mauvais traitements, afin d’identifier les responsables, de les traduire devant un tribunal indépendant, compétent et impartial conformément aux instruments internationaux et régionaux de protection des droits de l’Homme, et d’appliquer les sanctions pénales, civiles et/ou administratives prévues par la loi». Les organisations de défense des droits de l'Homme ont exigé des autorités d'occupation de «se conformer aux dispositions de la Déclaration sur les défenseurs des droits de l’Homme, adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 9 décembre 1998, et plus particulièrement aux articles 1 et 12.2». «Plus généralement, se conformer aux dispositions de la Déclaration universelle des droits de l’Homme et instruments régionaux et internationaux relatifs aux droits de l’Homme ratifiés par le Maroc», a-t-on soutenu dans le communiqué. La justice de l'occupant marocain a infligé une peine injuste à la militante sahraouie Mahfouda Bamba Lefkir, en la condamnant à une peine de 06 mois de prison ferme. La détenue sahraouie Mahfouda Lefkir Bamba avait été arrêtée, le vendredi 15 novembre 2019, au siège du tribunal de première instance d'El-Aâyoun, où elle était venue soutenir un prisonnier civil, avant d'être transférée, le 16 novembre 2019, à la prison Lakhal. L’Observatoire, partenariat de la FIDH et de l’OMCT, a vocation à protéger les défenseurs des droits de l’Homme victimes de violations et à leur apporter une aide aussi concrète que possible. La FIDH et l’OMCT sont membres de ProtectDefenders.eu, le mécanisme de l’Union européenne pour les défenseurs des droits de l’Homme mis en œuvre par la société civile internationale.