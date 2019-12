RÃ©forme des retraites en France : Vers une paralysÃ©e gÃ©nÃ©rale

Un vaste mouvement de grève a débuté jeudi dernier, en France, pour contester la réforme des retraites qui prévoit notamment l'instauration d'un nouveau système universel, ont rapporté des médias locaux. Appelé "jeudi noir" avec 250 manifestations prévues dans tout le pays, la grève contre la réforme des retraites est très suivie, selon les médias, avec un réseau de transports publics durement touché, de nombreuses écoles fermées et diverses professions en arrêt de travail. Des perturbations d'ampleur sont prévues dans les transports, où 90 % des TGV et 80 % des TER sont annulés. Cette grève affectera également le transport aérien, plusieurs compagnies ayant déjà annoncé des annulations de vols. La Direction générale de l'Aviation civile française (DGAC) a demandé aux compagnies aériennes d'annuler 20% de leur programme de vols jeudi, des contrôleurs aériens participant entre autres à la grève contre le projet de réforme des retraites", indique le média spécialisé Air Journal. La DGAC a demandé aux compagnies de réduire leur programme de vols depuis et vers les aéroports de Paris-CDG, Paris-Orly, Lyon, Marseille, Toulouse et Bordeaux, précise la même source. En raison d'un appel à la grève de la CGT-SGLCE dans les imprimeries, la distribution des journaux a été fortement perturbée ce jeudi. Les opposants à la réforme des retraites espèrent faire durer le mouvement et mettre le pays à l'arrêt comme en décembre 1995. La mobilisation d'alors contre une réforme des retraites et de la Sécurité sociale avait paralysé les transports en commun durant trois semaines et forcé le gouvernement de l'époque à reculer. La mise en application de cette réforme aura lieu, selon le président Macron, à partir de 2025. Présenté comme "juste" par le gouvernement, le projet de réforme des retraites est au contraire considéré comme inéquitable par ses opposants, qui dénoncent l'allongement de la durée de cotisations et la baisse du niveau des pensions. R. I.