Formation du gouvernement en Tunisie : Les partis de la coalition rÃ©vÃ©lÃ©s la semaine prochaine

Le chef du gouvernement désigné, Habib Jemli, s'est dit mercredi "prêt à toute éventualité, malgré l'avancée des négociations avec les partis qui composeront le prochain gouvernement et le refus de certains d'entre eux du principe de neutralisation des ministères souverains", soulignant qu'il annoncera les partis formant son gouvernement au début de la semaine prochaine. Dans une déclaration à l'agence Tunis Afrique Presse (TAP), Jemli a indiqué qu'il est "déterminé à neutraliser les ministères de la souveraineté" et que le parti qu'il a chargé de former le gouvernement (Ennahdha) "en était convaincu". Il a précisé avoir élaboré un certain nombre de scénarios et de solutions alternatives concernant la prochaine coalition gouvernementale et qu'il poursuivra ses consultations avec les différentes parties impliquées dans la formation de ce gouvernement. Le chef du parti démocrate, Mohamed Abbou, a confirmé mardi dernier, dans des déclarations à la presse "que son parti s'attache toujours à certaines garanties, en plus des portefeuilles de la Justice, de l'Intérieur et de la Réforme administrative, pour participer à ce gouvernement. Jelmi a également indiqué qu'il souhaitait constituer "une ceinture importante de blocs parlementaires autour du prochain gouvernement, même si certains blocs n'accorderaient pas la confiance" à son gouvernement. En ce qui concerne le parti Qalb Tounes dirigé par l'homme d'affaires Nabil Karoui, que plusieurs partis refusent de faire partie avec lui de la prochaine coalition au pouvoir, le chef du gouvernement désigné a affirmé avoir rencontré une délégation de ce parti lors des consultations, au cours de laquelle il lui avait expliquée que la place naturelle de Qalb Tounes était l'opposition.