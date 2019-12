Lutte contre le terrorisme et crime organisÃ© au Sahel : Adapter les stratÃ©gies

La septième réunion du comité de gestion de l'Unité régionale de fusion de renseignements (RIFU), entité consacrée à la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale dans le Sahel, s'est tenue jeudi à Niamey au Niger, a-t-on appris de source officielle.

Elle a regroupé des responsables des renseignements et des délégués du Niger, du Nigeria, du Bénin et du Tchad, ainsi que des partenaires techniques et financiers, en vue d'échanger sur des documents de travail et d'adopter des stratégies adaptées pour mieux lutter contre ces maux. Les défis sécuritaires se multiplient et la menace terroriste encore élevée est entretenue par différentes factions terroristes résilientes, selon le général Lawal Chekou Koré, patron de la Direction générale de la documentation et de la sécurité extérieure du Niger (DGDSE). "Dans ce contexte, la RIFU est l'illustration d'une volonté de mutualisation en tant que plateforme d'échanges et de partage de renseignements". Créée en 2014, la RIFU a pour mission la fusion, l'analyse et la diffusion des renseignements au profit des services des pays membres, partenaires stratégiques et la force multinationale mixte. A l'ouverture des travaux, le ministre nigérien de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mohamed Bazoum, a noté que "les résultats que nous avons pu acquérir ces dernières années, et qui nous ont évité bien des choses qui auraient été catastrophiques", l'ont été "en vertu d'une coordination rendue possible par l'existence de la RIFU et les différents mécanismes qu'elle a pu mettre en œuvre à cet effet". "Au Niger, ce dont nous pouvons témoigner, c'est que l'année 2019 aura été celle où notre armée a remporté le plus de victoires contre Boko Haram, l'année où nous avons prévenu le plus d'attentats du fait justement des renseignements que nous avons pu avoir sur les acteurs", a-t-il affirmé. Le Niger, à l'instar d'autres pays de l'espace sahélien, subit les attaques meurtrières perpétrées depuis 2009 par le groupe terroriste nigérien Boko Haram, des groupes proches d'Al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi), d'Ansar Dine et des mouvements rebelles basés depuis près de cinq ans dans le nord du Mali ou encore divers groupes armés qui contrôlent le Sud de la Libye depuis le renversement en 2011 de l'ex-président Kadhafi.