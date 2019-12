Gaid Salah supervise lâ€™exercice Â« Azm 2019 Â» : "Continuer avec dÃ©termination et efficience la mission de prÃ©server l'AlgÃ©rie, Ã  tout moment, quelle que soit l'ampleur des dÃ©fis"

Le Général de Corps d'Armée Ahmed Gaïd Salah, Vice-ministre de la Défense Nationale, Chef d'Etat-major de l’ANP, a affirmé, Jeudi 5 Décembre, que l’exercice tactique avec munitions réelles exécuté par les unités organiques de la 36e Brigade d’Infanterie motorisée « Azm 2019 », est une réussite totale, en soulignant que « le développement véritable et le rehaussement effectif du niveau exigent de conférer une importance extrême à la préparation des exercices d’évaluation, de différents échelons et plans ».

Le Chef d’Etat Major de l’ANP, a consacré la 3e journée de sa visite en 2e Région Militaire, à la supervision d’un exercice tactique avec munitions réelles exécuté par les unités organiques de la 36e Brigade d’Infanterie motorisée "Azm 2019".

Le Général de Corps d'Armée a supervisé, Mercredi soir, l’exécution d’un exercice démonstratif au niveau de la Base Navale Principale de Mers El Kébir, dont le thème s’est articulé sur la mise en échec d’actions de sabotage ciblant cette Base navale. L’exercice a été exécuté par des détachements de plongeurs et de la protection et de la sécurité de la Base, appuyés par des hélicoptères de combat et de sauvetage. Ces détachements étaient chargés de faire face à toute tentative d’attaque terrestre, maritime ou sous-marine, et ce, en faisant intervenir tous les moyens nécessaires pour ce genre d’opérations sensibles. Monsieur le Général de Corps d'Armée a également suivi un exerce de tirs de missiles contre des cibles aériennes, exécuté avec succès par la frégate «ERRADI’E».

Dans la matinée du Jeudi, le Général de Corps d'Armée accompagné du Général-Major Meftah Souab, Commandant de la 2e Région Militaire, a suivi un exercice démonstratif "Azm 2019", exécuté par les unités de la 36° Brigade d’Infanterie Motorisée appuyées par des avions bombardiers, où il a écouté, à l’entame, un exposé, présenté par le Commandant la 36° Brigade d’Infanterie Motorisée, portant sur les étapes et le déroulement de l'exercice, pour suivre ensuite son exécution. L’exercice avait pour objectif d’optimiser les aptitudes au combat et l’interopérabilité entre les différentes unités, et de permettre aux éléments et aux équipages d’acquérir davantage d’habilités en termes de maitrise des systèmes d’armes. Il s’est enquis également de près, du déroulement des actions de combat menées par les unités engagées à cet exercice. Ces actions ont été marquées par un haut professionnalisme durant toutes les phases, avec d’excellents niveaux tactique et opérationnel, reflétant le degré de l’état-prêt des unités et les grandes aptitudes au combat des différents équipages et des chefs d’unités à tous les niveaux, notamment la parfaite exploitation du terrain et la coordination de haut niveau, ce qui a contribué à l’aboutissement à des résultats très satisfaisants traduits par la précision des tirs avec les diverses armes.

Au terme de l’exercice, Le Général de Corps d’Armée a tenu une rencontre avec les éléments des unités ayant exécuté l’exercice, où il les a félicités pour les grands efforts fournis tout au long des étapes de préparation et d’exécution de cet exercice, qui était une réussite totale, en soulignant que le développement véritable et le rehaussement effectif du niveau exigent de conférer une importance extrême à la préparation des exercices d’évaluation, de différents échelons et plans :

«Les niveaux élevés atteints par l’Armée Nationale Populaire, dans toutes ses composantes et à plus d’un titre, sont le fruit d’efforts intenses, continus, persévérants et loyaux envers Allah et la Patrie, fournis durant ces dernières années, preuve en est de l’efficacité des résultats obtenus, sans nul doute, la réunion et l’assimilation graduelle des exigences du professionnalisme dans son sens global , un professionnalisme dont nous avons tenu à ce qu’il soit inspiré de nos particularités nationales propres, de notre ingéniosité, de nos valeurs, de notre histoire nationale et de nos principes immuables, ancrés par notre Glorieuse Révolution de Libération Nationale qui les a parfaitement exprimés.

De ces valeurs et principes fondamentaux, il apparait clairement que l’essence des missions de l’Armée Nationale Populaire, est de continuer avec détermination et efficience de la mission de préserver l’Algérie, à tout moment, quelle que soit l’ampleur des défis et des enjeux. Pour cela, nous œuvrons au sein de l’Armée Nationale Populaire, avec fidélité, voire avec clairvoyance, à réunir tous les facteurs, à même d’assurer le rendement opérationnel qualitatif du corps de bataille de nos Forces Armées.

A ce titre précisément, j’ai affirmé plusieurs fois et je le réitère encore aujourd’hui devant vous, que le développement effectif et la véritable amélioration du niveau, requièrent de conférer une importance extrême, d’année en année, à la préparation des exercices d’évaluation de différents niveaux et plans».

A l’issue, Le Général de Corps d'Armée accompagné du Général-Major Meftah Souab, Commandant de la 2e Région Militaire, a procédé à l’inauguration d’une piste d’atterrissage et de décollage des aéronefs au niveau de l’Ecole de spécialisation de Chasse de Mechria.