Benflis Ã  Relizane et Ã  AÃ¯n TÃ©mouchent : Â«Mener le navire AlgÃ©rie Ã  bon portÂ»

De notre envoyé spécial : Sami Kaïdi

Pour sa dix-huitième journée consécutive, le candidat à la magistrature suprême, Ali Benflis, a poursuivi sa campagne électorale, en se rendant, hier à Relizane, où il a animé un meeting au niveau de la maison de la Culture de cette ville de l’ouest du pays.

S’exprimant à cette occasion, Benflis s’est incliné à la mémoire des chouhada de la région tombés au champ d’honneur durant la glorieuse Révolution de Novembre 1954. Poursuivant ses propos, il a rappelé que l’identité nationale est composée de trois piliers fondamentaux qui sont, l’arabité, l’islamité et l’amazighité.

Il a également révélé être monté «au front» pour mener le «paquebot» Algérie à bon port. «Je suis venu en rassembleur pour apporter des solutions pragmatiques à la crise que connaît notre pays», a-t-il fait savoir ajoutant qu’il faut agir en urgence pour faire face à cette situation.

Il a, à cet effet, suggéré la poursuite des programmes de construction de logements, toutes formules confondues, ainsi que le développement de plusieurs secteurs, tels que l’agriculture et l’industrie. Il s’agira aussi de lutter, promet-il, contre la bureaucratie et d’instaurer la bonne gouvernance.

«Je propose, dans ce sens, de mettre en place, si le peuple algérien m’accorde sa confiance, de nouvelles pratiques politiques à même de faire regagner la confiance entre gouvernants et gouvernés», a-t-il soutenu avant d’affirmer que le pays connaît une situation d’urgence sociale qu’il faut régler par l’instauration d’une économie de marché avec d’importants filets sociaux à même de créer de la richesse et de l’emploi. «En juste quelques années, on pourra résorber quelque 60 à 80%, le chômage dans une région comme Relizane», a-t-il mis en évidence.

Sur un autre registre, il a insisté sur l’impérieuse nécessité de se rendre aux urnes, le 12 décembre prochain, «car il n’y a aucun autre moyen de sortir de la crise ». D’autre part, Ali Benflis a annoncé son intention d’instaurer, s’il était élu, une pension au profit des femmes au foyer.

«La mère est la première des institutrices, par conséquent elle doit pouvoir, si elle le désire, rester à la maison pour transmettre les valeurs et éduquer ses enfants», a-t-il mis en exergue avant d’indiquer qu’il ne peut divulguer des chiffres précis sur le montant de ces aides car, poursuit-il, celui-ci sera fixé en fonction de ce qu’il y a dans les caisses. «Je tiens à être rigoureux dans mes propos car je ne suis pas là pour participer à un concours de populisme», a-t-il enchaîné.



«Soutenir les faibles revenus et la classe moyenne.»



Ali Benflis a également mis à profit cette opportunité pour s’adresser à la communauté algérienne résidant à l’étranger en prenant l’engagement d’étudier le dossier de la cherté du prix des billets de transport. Dans ce contexte, il a indiqué que les Algériens résidant à l’étranger ont le droit d’investir et d’exercer des responsabilités «chez eux», en Algérie.

«Je suis contre toute forme de discrimination, entre Algériens, quel que soit leur lieu de résidence», s’est-il écrié non sans porter à la connaissance de l’auditoire sa volonté de mettre en œuvre l’ensemble des moyens pour les faire revenir «au bercail».

«Nous avons des génies vivants à l’étranger qu’il faut faire revenir pour contribuer à l’essor de la nation», a-t-il précisé avant de saluer, sous les youyous et les applaudissements, le rôle salvateur de l’ANP digne héritière de l’ALN, son haut commandement et de celui de l’ensemble des services de sécurité qui assure, en permanence et en toute circonstance, la sécurité du pays, des biens et des personnes.

A la fin de son discours, le président de Talaie El Houriyat a indiqué vouloir améliorer le système national de santé.

Ainsi, il s’est engagé à ouvrir un large dialogue avec l’ensemble des professionnels du secteur, et ce, des médecins aux paramédicaux, pour prendre leurs doléances et dégager des axes à même d’améliorer sensiblement ce service public, «ô combien vital». «Je propose de placer la CNAS sous la tutelle du ministère de la Santé», a-t-il conclu avant de se rendre, par la suite, à Ain Témouchent où il a animé son second meeting de la journée au niveau de la bibliothèque Malek-Bennabi. Chaudement accueilli par la population, Benflis a promis plus de justice sociale notamment en soutenant les faibles revenus et la classe moyenne.

S. K.