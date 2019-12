BelaÃ¯d Ã  El-Tarf et Ã  Skikda : Â«Tout faire pour que les jeunes reprennent espoir en leur paysÂ»

De nos envoyés spéciaux : Mohamed Mendaci et Youcef Cheurfi

«Pour bâtir une Algérie forte dans tous les secteurs, notamment l'économie, nous devons investir et accompagner d'une façon efficace la ressource humaine qui reste, pour moi, la base de tout développement», c’est ce qu'a déclaré Abdelaziz Belaïd, hier, à El Tarf, lors d'un meeting populaire animé à la maison de jeunes en ce 18e jour de campagne électorale. Selon le président du front ‘‘El Moustakbel’’, l'Algérie et ses enfants ont souffert durant ces 20 dernières années et sont passés par des périodes «difficiles» liées à la stabilité politique. Il a expliqué que cette wilaya frontalière avec nos voisins de la Tunisie devra être un «pôle d'excellence» dans les secteurs de l'agriculture, le tourisme et la pêche. En se basant sur son programme électoral, il a précisé qu’El Tarf, région native de l’ancien président de la République, Chadli Bendjedid, peut également devenir un centre touristique «ouvert» au monde entier, ce qui pourrait faire développer «toute» cette région et faire «rentrer» de la devise à notre pays.

A cet effet, le plus jeune candidat à la présidentielle du 12 décembre a affirmé devant une nombreuse assistance qu’El Tarf, située à l’extrême est du pays, fait partie des wilayas «prioritaires» et bénéficie d’atouts «exceptionnels» pour que sa jeunesse «reprenne» espoir dans son pays, un espoir qui encouragera, selon lui, ces derniers à fournir «plus» d'efforts et travailler pour leur pays. «Avec mon programme, je mettrai en place, en un laps de temps court, une économie nationale forte. Le corail est une partie du trésor de cette wilaya, il est absolument urgent d'utiliser cette richesse marine pour développer l'économie locale à travers la création d'ateliers spécialisés dans les bijoux de corail», a-t-il expliqué, affirmant qu’avec tout le programme de développement local qu’il dit avoir élaboré pour cette wilaya, la région «contribuera» à l'essor économique de «toute l'Algérie». Rappelant être issu d'une famille révolutionnaire et de la génération de l'indépendance, Belaïd a assuré que son objectif principal a été toujours de travailler pour la nation. «Je veux laisser mon empreinte dans l'histoire de l'Algérie, et je ne veux ni argent ni célébrité, je veux contribuer à la sortie du pays de cette crise étouffante», a-t-il soutenu. Et d’enchaîner : «Le véritable ennemi de notre peuple est l'ignorance et la pauvreté.

Pour éviter de connaître de telles situations, nous devons aller aux urnes massivement car les élections du 12 décembre demeurent la seule solution pour redorer le blason de notre pays et permettre aux institutions de l'Etat de reprendre leur cours naturel». A Skikda, le candidat à la présidentielle a insisté sur la nécessité de mettre en place une plateforme «solide» dédiée à l'investissement et évoqué à cette occasion le problème du foncier industriel. «Les zones d'activités ont été caractérisées par le laisser-aller et sont gérées par des bureaucrates assoiffés de gain facile. Le foncier industriel dans les quatre coins du pays a été attribué à des personnes qui n'avaient rien à voir avec le secteur de l'industrie», a-t-il déploré.

Concernant le secteur des impôts, le président du Front ‘‘El Moustakbel’’ précisera que la recette des impôts ne perçoit que 35% de la totalité des dus, dont 20% sont prélevés des salaires des fonctionnaires et autres travailleurs. «Raison pour laquelle, a-t-il plaidé, il est indispensable de réorganiser le système des impôts pour que toute activité doit s'acquitter de l'impôt».

Belaïd a jugé, par ailleurs, indispensable que les secteurs public et privé doivent être «complémentaires» pour construire une économie «forte» de ses entreprises et souligné que l'Etat doit «assurer» la pérennité de la législation pour «ouvrir» les portes aux investisseurs locaux et étrangers.

M. M.