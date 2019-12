pon cheval de batailleÂ»

De nos envoyés spéciaux : Tahar Kaidi et Akram Asselah

Le candidat à la présidentielle du 12 décembre prochain, Abdelkader Bengrina, a promis, hier, à la salle de cinéma Essaâda, dans le centre d’Oran, que s’il venait à être élu, il renforcerait les missions de la première institution de défense et de sécurité du pays, relevant que «l'armée algérienne consacre sa mission uniquement pour la défense de la sécurité du pays».

Après avoir passé en revue les grandes lignes de son programme électoral, notamment ceux concernant les secteurs de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et des Affaires religieuses, hier c'était à l'aspect économique que Bengrina à voulu réserver son discours

Le candidat a en effet souligné que «l'économie de la rente et la corruption constituent le terreau idéal pour la propagation des phénomènes de la corruption politique, l'autoritarisme et le totalitarisme». M. Bengrina a estimé que «la faiblesse de la performance de l'économie algérienne est une conséquence de l'échec des institutions chargées de la surveillance et de la gestion transparente, ainsi que de la mise sous séquestre et le monopole des richesses du pays par les corrompus». Très attentif aux récentes nouveautés de la scène politique, Bengrina a déclaré qu’«aujourd'hui, les symboles de la corruption politique sont jugés en face du peuple». Les Algériens assistent au spectacle de ceux qui les ont réprimés par leur nationalisme déguisé, mais qui sont tombés, grâce à la volonté du peuple algérien». Néanmoins, le candidat a tenu à affirmer que «la présomption d'innocence doit être respectée, et que seule la justice libre tranchera», mettant en garde contre la issaba, qui «reste encore puissante dans les hautes sphères du pouvoir».

Plus grave encore, le candidat Bengrina a révélé qu’une offre lui aurait été faite par les membres de la issaba, à travers ses relais politiques et médiatiques, pour lui faciliter d'accéder à la magistrature suprême, mais qu'il a refusé catégoriquement. Il a réaffirmé encore qu’il œuvrera à l'assainissement de l'environnement économique et à la réouverture de tous les dossiers de la corruption.

Revenant au volet du développement, il a insisté sur «l'impératif d'une redistribution équitable du développement, des investissements et des richesses», préconisant également de «revoir le plan urbanistique».

Il s'est également engagé à «doter les zones éloignées des wilayas du Sud en pôles d'enseignement et autres industriels, en sus de garantir l'investissement dans les industries», notant que «la wilaya d'Oran est l'un de ces pôles importants».

Par ailleurs, le candidat du mouvement El-Bina a promis davantage d'ouverture sur le voisinage du pays, à travers la levée des entraves et l'élargissement des routes.

Il s’est également engagé, en cas de victoire, à opérer des réformes économiques, à travers le redressement des «déséquilibres» du système socioéconomique, en revisitant l'économie verte et l'économie du savoir et en tentant d'atteindre des taux de croissance des plus élevés qui se traduiraient positivement sur les équilibres économiques intérieurs et extérieurs.

Il est utile de souligner le fait que avant de rejoindre la salle où il devait organiser son meeting, M. Bengrina n'a pas dérogé à son désormais traditionnel bain de foule, en allant au devant des populations locales.

Aussi, à Oran, il n’omettra pas de faire un saut à la place du 1er-Novembre (ex-place d'Armes), pour animer un rassemblement avec ses sympathisants, et d'affirmer qu' il était toujours aux côtés du peuple dans son Hirak. «Nous resterons fidèles aux revendications légitimes du peuple algérien et nous continuerons la lutte contre la corruption politique», a-t-il dit .

Il a réaffirmé le fait qu’il n'avait jamais fait partie de la issaba «ni de ceux qui ont spolié les richesses du peuple».

T. K.