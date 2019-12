Tebboune aujourdâ€™hui Ã  Illizi et Ã  Tamanrasset : Engagements pour une nouvelle RÃ©publique

De notre envoyé spécial : Karim Aoudia

Le candidat indépendant Abdelmadjid Tebboune est attendu aujourd’hui à Illizi et à Tamanrasset, où il présentera son programme comprenant 54 engagements et définissant les voies du changement, par l’instauration d’une nouvelle République, qu’il n’a eu de cesse de défendre pour cristalliser cette option. En effet, tout au long de sa campagne qui s’est caractérisée par une succession de meetings, tous marqués par une forte présence de sympathisants, M. Tebboune s’est montré profondément attaché aux principes cardinaux de son programme électoral, qui, dans le cas où il sera élu, relèveront des priorités de son mandat présidentiel.

Des priorités qui ont, notamment pour nom le démantèlement des noyaux durs de la corruption, soit un véritable plan d’action tendant à épurer le pays des «résidus de la bande», comme il a eu à le rappeler mardi à Djelfa, où il a été très chaleureusement accueilli par la population l’ayant reçu comme un président. «Tebboune a été le premier à dénoncer les forfaits de la bande et à s’opposer ouvertement à l’intrusion de l’argent sale dans les institutions de décision», ont fait savoir, à Djelfa, les représentants d’organisations de la société civile que nous avons interrogés. Ils font ainsi allusion à la mémorable prestation de l’ancien Premier ministre devant les députés de l’APN où il avait juré de moraliser la vie politique en la mettant à l’abri de l’emprise de l’argent sale. Indubitablement, cette prise de position publiquement assumée, si elle avait anticipé son départ à la tête de l’Exécutif dans des conditions que l’on connaît, semble bien lui être très utile dans sa conquête, aujourd’hui, du poste de premier magistrat du pays. Elle est même, dans une large mesure, à l’origine du front populaire qui s’est constitué autour d’Abdelmadjid Tebboune, ce même front qui s’est manifesté par l’afflux de citoyens aux meetings qu’il a animés jusque-là dans plusieurs wilayas.



Rétablir la confiance



Par ailleurs, l’intérêt que porte le candidat à la jeunesse, à laquelle il a promis de transmettre le flambeau, est cet autre facteur à même d’expliquer une large adhésion à son programme électoral. Bien évidemment, son expérience de commis de l’État, dont la carrière remonte à 1969 et qui fait de lui ce prétendant à la magistrature suprême très au fait de la gestion des affaires publiques, est aussi l’un des paramètres qui pèsent dans cette équation. La priorité, telle qu’il la définit lui-même durant ses sorties, porte sur le rétablissement de la confiance entre le peuple et ses institutions. Il prévoit, rappelle-t-on dans ce cadre, une profonde révision de la Constitution, un chantier qu’il compter engager de concert avec la société civile, de même qu’une reformulation du cadre juridique des élections, un renforcement de la bonne gouvernance à travers la séparation du monde des affaires de la politique et la mise en place de mécanismes garantissant la probité des fonctionnaires publics. Abdelmadjid Tebboune s’engage aussi à édifier une société civile active et en mesure d’assumer sa responsabilité en tant que contre-pouvoir, ainsi qu’à consolider les composantes de l'identité nationale, à savoir : l'islam, l'arabité et l'amazighité.



Priorité aux couches défavorisées



Au chapitre économique, il propose l’application d’une nouvelle politique de développement hors hydrocarbures, une maîtrise des importations, où la surfacturation continue à saigner le Trésor public, la promotion des start-up et le renforcement du rôle économique des collectivités locales dans le développement et la diversification de l'économie nationale. Il s’engage également à consacrer une nette amélioration du climat des affaires, ainsi que la promotion des investissements créateurs de richesse et d’emploi. Au volet social, le candidat s’engage à assurer une réelle prise en charge des couches défavorisées, des personnes aux besoins spécifiques, la résolution de l’ensemble des dossiers encore en suspens et la mise en place de mécanismes susceptibles d’améliorer le pouvoir d’achat des Algériens. S’il est élu, Abdelmadjid Tebboune promet un changement perceptible dans un délai ne dépassant par les deux années.

K. A.