Mihoubi Ã  Alger : Â«Le 12 dÃ©cembre va Ãªtre un nouveau dÃ©partÂ»

Le candidat Azzedine Mihoubi a affirmé que nul n'a le droit de détourner les fonds du peuple algérien et de les transférer à l'étranger, «quelle que soit sa qualité ou sa fonction». S’exprimant, hier, lors d’un rassemblement populaire en ce 18e jour de campagne, à la coupole du complexe olympique Mohamed-Boudiaf, le secrétaire général par intérim du RND a promis de «poursuivre» la lutte contre la corruption et autres fléaux qui portent préjudice à notre économie, en consacrant notamment la justice sociale. «Les Algériens en ont assez des pratiques immorales, comme la corruption, le détournement d’argent ou encore le népotisme et le clientélisme», a-t-il martelé devant une affluence nombreuse composée majoritairement des militants de son parti, plaidant au passage pour la numérisation de l'Administration, pour réduire et limiter au maximum de telles pratiques. Abordant les grands axes de son programme électoral et le projet de société qu’il aspire mettre en exécution s’il gagne la confiance du peuple, Mihoubi assure, à ce propos, que sa vision porte sur l’édification d’un État moderne et d’une République «forte par ses institutions», qui s'appuie sur la volonté du peuple. «Notre premier objectif est de restaurer la confiance du peuple», a-t-il affirmé, sous une slave d’applaudissements, rappelant que les Algériens se retrouvent dans le triptyque identitaire «islam, arabité et amazighité» et sont unis par l’emblème national. Au sujet de l’amazighité, il a rassuré qu’il œuvrera à préserver l'identité nationale avec ses trois dimensions, et reconnu que l'État s’est toujours engagé à promouvoir l’amazighité qui représente «l'identité nationale». «L'Algérie est une et indivisible. Elle sera toujours un modèle pour les peuples libres. Nous nous identifions toujours à la Déclaration du 1er Novembre 1954, un document qui reste une référence aussi bien pour les anciennes générations que pour les jeunes.

Sur un autre registre, le candidat a insisté sur la nécessité de soutenir les catégories vulnérables de la société, et suggéré, pour ce faire, d’élaborer des listes des personnes ouvrant droit par exemple au logement ou aux soins. «Je vous rassure tout de suite. Il n’est pas question dans mon programme d’abandonner le soutien aux personnes démunies, à l’instar du logement qui nécessite la révision des critères de distribution afin que les personnes qui sont dans le besoin en bénéficient», a-t-il promis, avant d’évoquer sa stratégie concernant l’école algérienne. À ce propos, Mihoubi a fait remarquer que l’enseignement est la base du développement et du progrès des nations, et juge essentiel d’avoir des programmes éducatifs adaptés aux mutations et devant répondre aux besoins de l'Algérie pour parvenir au développement escompté. «Je m’engage devant vous à ne ménager aucun effort pour assurer les conditions d’épanouissement de l’école et de l’enseignement en Algérie. Je ne lésinerai pas sur les moyens pour aider les enseignants, notamment au plan social, améliorer les programmes pédagogiques et faire en sorte que la politique s’éloigne de l’école ; pour ce faire, je compte sur l’aide et la compréhension des organisations syndicales. Tous les acteurs doivent s’impliquer dans ce vaste chantier», a-t-il expliqué, assurant que son objectif est de voir l’école former le citoyen de demain. Concernant la jeunesse qu’il qualifie de la «véritable force» du pays, le candidat a fait part de sa volonté d’examiner et d’évaluer les différents dispositifs de soutien des jeunes, tels l’Ansej, la Cnac et l’Angem, en vue d'identifier les déséquilibres qui ont privé des milliers de jeunes de leurs projets. Il s’est engagé également à régulariser les travailleurs recrutés dans les formules du pré-emploi. «En Algérie, nous parlons d’un peuple de jeunes, non d’une catégorie», a-t-il souligné. Mihoubi n’a pas manqué l’opportunité pour appeler le peuple algérien à se rendre massivement aux urnes pour pouvoir choisir librement le futur président de la République. «Le 12 décembre va être sans doute un nouveau départ pour l’Algérie, un vrai départ. Ensemble, consacrons définitivement la volonté populaire, ensemble édifions pour de vrai cette fois-ci la nation algérienne», a-t-t-il conclu.

S. A. M.